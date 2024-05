Enfrentando a la Nación: Fetterman, Khanna, Reina Rania

Perdido el segundo parte del show? Lo último sobre…El senador demócrata John Fetterman dice en “Face the Nation” que aunque él sabe que su estado será “muy competitivo” en las elecciones de 2024, “Joe Biden venció a Trump en Pennsylvania y lo hará de nuevo”, Ro Khanna, el demócrata de California, dice en “Face the Nation” que algunos manifestantes en los campus han participado en violencia o antisemitismo, “está disminuyendo a los miles de jóvenes que simplemente quieren que la guerra termine”, y la reina Rania al Abdullah de Jordania dice en “Face the Nation” que el mundo árabe ve a Estados Unidos como un “facilitador” de Israel. “La gente ve a Estados Unidos como parte de esta guerra”, dijo.