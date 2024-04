Encuesta de CBS News: Cada vez más estadounidenses opinan que Biden debe animar a Israel a detener sus acciones en Gaza

Un número creciente de estadounidenses quiere que Joe Biden anime a Israel a detener las acciones militares en Gaza; y la gestión del Sr. Biden de la situación ha llegado a sus niveles más bajos hasta ahora.

En la encuesta, realizada antes del ataque con drones y misiles de Irán a Israel, no hubo mucho clamor entre el público estadounidense para una acción militar de EE. UU. contra Irán, en caso de que este ataque a Israel. Más bien, más personas preferirían que EE. UU. apoye las próximas acciones de Israel.

El Sr. Biden enfrenta una presión particular dentro de su propio partido con respecto al conflicto Israel-Hamas, donde los demócratas también expresan una mayor simpatía con el pueblo palestino, junto con los israelíes; y la gestión de Biden ha sufrido un golpe particular entre los jóvenes estadounidenses también.

Many sympathize with both the Israeli and Palestinian people, but the percentage of Democrats who also say they sympathize a lot with the Palestinian people is up from last fall.

The overwhelming majority of Americans across all party lines say they sympathize at least somewhat with the Israeli people. But the percentage who sympathize “a lot” is far lower than it was in October, just after Hamas’ terror attacks.

And compared to last October, there are fewer Democrats and independents today who say the U.S. should send weapons and supplies to Israel. That view does remain a steady majority among Republicans.

Y ha habido un aumento en aquellos que dicen enviar ayuda humanitaria a los palestinos, pero la mayoría de los republicanos siguen oponiéndose a eso.

La mitad del país cree que la amenaza del terrorismo aumentará tanto para Israel como para los estadounidenses como resultado del conflicto.

Otro posible punto problemático para el presidente: la mayoría de los estadounidenses no piensan que el gobierno de EE. UU. esté haciendo todo lo posible para traer a casa a los rehenes estadounidenses.

Finalmente, subrayando la importancia de todo esto: la mayoría dice que la forma en que se maneja este asunto refleja muchas cosas, incluidos la moral y los principios de EE. UU., así como su seguridad e intereses estratégicos.

Aprobación general de Biden – y disminución entre los jóvenes estadounidenses

Eso sí, políticamente, para el presidente, sigue siendo la economía lo que importa relativamente más. Para los demócratas y también para los independientes, la gestión de Biden del conflicto Israel-Hamas no está tan relacionada con su aprobación general del trabajo como lo son las opiniones sobre su manejo de la economía de EE. UU.

O sea, las personas son más propensas a desaprobar a Biden en general si creen que no está manejando bien la economía que si piensan que no está manejando bien el conflicto.

Y, a su vez, eso tampoco es una buena noticia para él. Tras el informe de inflación más reciente y la caída del mercado de valores que siguió, el optimismo de meses sobre la economía se ha estancado por ahora. Las opiniones todavía rondan en el rango del 30% después de aumentar regularmente durante el invierno. Y el porcentaje de estadounidenses que esperan un crecimiento económico también se ha estabilizado.

Además, cuando a la mayoría de los estadounidenses que piensan que las cosas en el país no van bien se les pregunta por qué es, dicen que es la economía, más que las guerras y eventos en el extranjero.

La aprobación general de Biden sigue comerciando en un rango estrecho, en los bajos 40, aproximadamente donde ha estado durante mucho tiempo.

Aunque se compensa un poco en otros lugares, su aprobación entre los jóvenes ha disminuido.

Y ha habido una caída entre ellos en cómo Biden está manejando el conflicto Israel-Hamas.

Esta encuesta de CBS News/YouGov se realizó con una muestra representativa a nivel nacional de 2,399 residentes adultos de EE. UU. entrevistados entre el 9 y el 12 de abril de 2024. La muestra fue ponderada según género, edad, raza y educación según la Encuesta de la Comunidad Estadounidense del Censo de EE. UU. y la Encuesta de la Población Actual, así como el voto pasado. El margen de error es de ±2.6 puntos.

Resultados principales

