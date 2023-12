En Rusia, algunas mujeres exigen el regreso de sus hombres del frente de Ucrania.

Por Guy Faulconbridge

MOSCÚ (Reuters) – María Andreeva, cuyo esposo ha estado luchando en Ucrania durante más de un año, también está librando una batalla en Moscú: para traerlo a casa.

Ella no está sola.

Un creciente movimiento de mujeres rusas está exigiendo el regreso del frente de sus esposos, hijos y hermanos que fueron movilizados después de un decreto del presidente Vladimir Putin en septiembre del año pasado.

Inicialmente, el movimiento prometió lealtad a lo que el Kremlin llama su “operación militar especial” (SVO), pero la respuesta perfunctoria que han recibido está endureciendo algunas de sus opiniones.

Desde que el esposo de Andreeva fue movilizado el año pasado y se dirigió a Ucrania, solo ha regresado dos veces para ver a su esposa y a su joven hija. Su esposa dice que esto no es suficiente para un soldado que lucha en un conflicto.

“Queremos que nuestros hombres sean desmovilizados para que puedan regresar a casa porque creemos que durante más de un año han hecho todo lo que pudieron, o incluso más”, dijo Andreeva, de 34 años, a Reuters en una entrevista en Moscú.

“Para mí, no solo es una lucha para asegurar que mi hija tenga un padre, sino también una lucha por mi matrimonio.”

Abordar el movimiento es un asunto delicado para el Kremlin.

Moscú, que envió decenas de miles de tropas a Ucrania en febrero de 2022, ha tolerado en guerras anteriores una mayor cantidad de muertes de las que serían políticamente aceptables en los países occidentales.

Pero el creciente movimiento de mujeres rusas subraya la complejidad y la desigualdad innata de mantener a tantos hombres en guerra durante tanto tiempo, mientras que muchos más en edad de luchar permanecen en casa.

Grupos de madres de soldados rusos hicieron campaña por mejores condiciones para sus hijos en las fuerzas armadas durante la caída de la Unión Soviética, y más tarde por su regreso de guerras en la región chechena de Rusia.

Aún es demasiado pronto para evaluar el tamaño o el impacto del movimiento de mujeres rusas en una sociedad que las autoridades dicen que está unida detrás del esfuerzo de guerra. Las mujeres en Ucrania también han exigido que sus hombres regresen del frente.

Preguntada sobre los peligros de hablar en la Rusia en tiempos de guerra, Andreeva dijo: “Quiero que entiendas: ya no da miedo porque simplemente no es posible soportar todo esto por más tiempo. Es simplemente demasiado”.

Reuters no buscó ni recibió información militar u otra información potencialmente sensible de Andreeva. Ella pidió que su esposo no fuera identificado.

¿LEALES?

Cuando Putin ordenó una movilización parcial de 300,000 reservistas en septiembre de 2022, cientos de miles de hombres jóvenes se apresuraron a salir de Rusia. Millones no salieron, y algunos de ellos fueron llamados a luchar.

Desde entonces, Rusia ha reclutado a cientos de miles de soldados de contrato en las provincias con el atractivo de salarios altos. Rusia ha reclutado hasta ahora a 452,000 soldados de contrato este año, subrayando la ventaja numérica que tiene Rusia sobre Ucrania, según Dmitry Medvedev, el ex presidente que ahora es vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia.

Las peticiones para traer a sus hombres de vuelta apenas obtuvieron respuesta, y el ministerio de Defensa de Rusia apenas se ha relacionado con las mujeres, dijo Andreeva.

El ministerio no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters.

La falta de respuesta ha convencido a algunas de las mujeres de dejar de comportarse como “niñas buenas” con sus demandas y ha cambiado sus percepciones del conflicto, dijo Andreeva.

“Nuestra posición al principio fue: Sí, entendemos por qué es necesario, lo apoyamos, ocupamos una posición bastante leal”, dijo. “Pero ahora la posición – incluida la mía – está cambiando porque vemos cómo nos están tratando, y cómo están tratando a nuestros maridos”.

Las protestas planeadas por las mujeres no obtuvieron la aprobación de las autoridades para continuar. Se ha acusado a las mujeres de recibir respaldo de disidentes y partidos de oposición con sede en Occidente, acusaciones infundadas, dijo Andreeva.

Su canal de Telegram “Camino a casa” tiene 23,000 miembros.

‘NIÑAS BUENAS’?

Dos mujeres interrogaron al legislador Vitaly Milonov el mes pasado con preguntas directas sobre el regreso de sus hombres, interrumpiendo sus intentos de evadir sus preguntas con frases sobre su propio patriotismo.

“Todos somos rusos aquí”, intervino una en un video publicado en línea. “¿Cuándo serán reemplazados los movilizados?”

“Por supuesto que habrá (un reemplazo). Seremos victoriosos y todos…” dijo Milonov.

“Oh, ya hemos escuchado todo eso antes”, interrumpió la mujer.

Para Andreeva, y otras esposas, madres y hermanas, la desigualdad de la carga de la guerra es una queja importante. Mientras restaurantes opulentos en Moscú servirán vino fino y trufas durante el período festivo de Año Nuevo, algunos hombres se congelan en trincheras en el frente.

“Tenemos 1 por ciento de la población que está asumiendo toda la carga del SVO en el frente mientras el otro 99 % se prepara para el Año Nuevo y se divierte”, dijo Andreeva.

“Divertirse no es lo que les espera a nuestros chicos o a nuestras familias”.

(Reporte de Guy Faulconbridge; Editado por Timothy Heritage)