En Myanmar, relatos de desapariciones generan un clima de miedo.

Al menos 16 hombres jóvenes desaparecieron el mes pasado. En cuatro ciudades de Myanmar, bajo el amparo de la oscuridad, grupos armados los llevaron a las estaciones de policía, según informaron familiares y algunos de los propios hombres. Algunos fueron liberados tras pagar rescates. En otros casos, la falta de pago llevó a reclutamientos forzosos por el ejército. Otros hombres simplemente desaparecieron.

Esas desapariciones comenzaron después de que el ejército de Myanmar tomó el poder en febrero de 2021. Pero parecen haberse acelerado en las últimas semanas, en un momento en el que el ejército enfrenta el desafío más serio a su régimen desde el golpe de Estado. En octubre, tres ejércitos rebeldes étnicos iniciaron su mayor ofensiva contra el gobierno en casi tres años.

The New York Times confirmó el secuestro de 16 hombres en noviembre, a través de entrevistas con quienes habían sido liberados o con parientes de otros. En algunos casos, no está claro a dónde fueron llevados y por qué. En un país que está efectivamente bajo control de la junta militar, la información es difícil de obtener, y es complicado determinar el número exacto de desapariciones.

Pero los relatos han conmocionado a las comunidades. Familiares están diciéndoles a los hombres y niños que se queden en casa. Padres están sacando a sus hijos de la escuela.

“Está sucediendo en todo Yangon, y la gente está nerviosa al respecto”, dijo U Khin Zaw Win, director del Tampadipa Institute, una organización de defensa de políticas con sede en esa ciudad. Su familia le ha dicho a su nieto de 14 años que no salga por la noche, por miedo de que “lo puedan agarrar del cuello y tirarlo a un camión”.

Las personas que han perdido a sus hijos y esposos dijeron que a menudo, los informes a la policía fueron respondidos con demandas de dinero. Muchos no se atrevieron a ir a las autoridades porque asumieron que las fuerzas armadas estaban detrás de los secuestros.

El portavoz militar de Myanmar, el Mayor General Zaw Min Tun, descartó esa posibilidad, diciendo que “no hay razón para que el ejército se involucre en tales actividades en Myanmar”.

Pero eso no ha calmado las sospechas en un país donde el ejército es conocido por su pasado uso de trabajo forzado. Durante décadas, secuestró a aldeanos para transportar municiones a través de selvas montañosas y usó convictos como escudos humanos para desactivar minas terrestres. Esa práctica, documentada por muchos grupos de derechos humanos, se llamó ‘portear forzosamente’, un término que todavía evoca miedo en Myanmar y se ha utilizado en la especulación sobre las desapariciones recientes.

Los relatos se producen mientras el ejército está luchando con el reclutamiento. Al menos 4,500 soldados han desertado del ejército, según People’s Embrace, un grupo que apoya a desertores de las fuerzas de seguridad de Myanmar.

Mientras que ese número representa un pequeño porcentaje del personal total del ejército, estimado en 280,000 a 350,000 personas, el número de desertores se ha duplicado desde el inicio del año.

Los desertores dicen que el ejército ha llamado a retirados, quienes están combatiendo en las trincheras. Se requiere que parientes varones de soldados luchen, y las esposas han sido llamadas para proveer seguridad a las bases, en violación de la ley militar.

Las escuelas secundarias de Yangon han estado estacionadas con soldados en las últimas semanas, lo que agrega pánico. A fines de noviembre, Daw Sein Htay dijo que recibió una llamada del maestro de su hijo de 12 años, quien le dijo que los soldados se habían instalado en la escuela y que “no podía garantizar su seguridad”.

Sein Htay se apresuró a recoger a su hijo ese día. Él no ha vuelto a la escuela desde entonces, dijo.

Los secuestros en Yangon parecen reflejar aquellos en otras ciudades.

El 10 de noviembre, Ko Than Soe, un repartidor de 34 años, fue a una mezquita en la ciudad de Mandalay para sus oraciones matutinas a las 4:30 a.m. y nunca regresó.

Cuando algunos de sus amigos regresaron esa tarde, le dijeron a su esposa, Daw Moe Moe Lwin, que la policía se los había llevado pero lograron irse después de pagar un rescate.

Uno de ellos dijo que le pidieron pagar alrededor de $ 860. La policía les dijo que si se negaban, serían enviados al frente de batalla, dijo el hombre, que se negó a identificarse porque los oficiales le habían instruido que no hablara sobre lo que había sucedido.

Lwin se apresuró a la comisaría para pedir la liberación de su esposo y le dijeron que pagara $500. Ella no tenía dinero ya que está desempleada. Regresó de nuevo para preguntar dónde estaba su esposo. Finalmente, le dieron una respuesta: en una base militar.