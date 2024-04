En los ‘campos de refugiados’ por más de 10 años, los votantes son vocales pero no ven esperanza | Noticias de la India

JAULA, MUZAFFARNAGAR: Si alguna vez hubiera una competencia de nombres cálidos y acogedores para denotar la cruel ironía del frío, ‘Ekta Colony’ en el pueblo de Jaula, en el bloque Budhana, sería un candidato principal.

Las filas de casas rotas, construidas con ladrillos —si así se les puede llamar— con alcantarillado desbordante y caminos estrechos e irregulares son donde cientos de personas que quedaron sin hogar por los disturbios comunales de 2013 fueron “reubicadas”. Informes de Muzaffarnagar de aquellos días, hace 11 años, afirmaban que más de 50,000 personas habían sido expulsadas de sus pueblos. Muchos no han podido regresar, aunque los refugiados más fuertes y afortunados han logrado recuperarse y reubicarse en lugares mejores.

Al cerrarse las encuestas el viernes para el escaño de Lok Sabha de Muzaffarnagar, Mohammad Rashid estaba agitado —cargaba el dolor y la impotencia por más de una década y reconocía que su voto no había marcado ninguna diferencia en su situación. Ni en la de los demás que fueron llevados en la oscuridad a asentamientos más seguros entre vigilantes.

“¿A quién creen que apoyé esta vez?” preguntó Rashid mientras un grupo de personas, agotadas por el trabajo manual que usualmente realizan para sobrevivir, lo animaban a expresar un sentimiento colectivo de desesperación y abandono. “Batao Rashid bhai, batao,” lo instaron. “Harender Mailk (del Partido Samajwadi). ¿Y quién más?” Teníamos claro.”

El ambiente en el campo de “danga pidit (afectados por disturbios)” contrasta notablemente con el de la mayoría de los musulmanes en otras partes de la región que han preferido guardar silencio en estas elecciones acerca de sus elecciones o estrategia.

“No sabemos acerca de ellos, pero debemos hablar”, dijo Momina Manga, una viuda con cuatro hijos. “Mis pulmones aún duelen. Incendiaron mi casa. Miren cómo vivimos. No siempre recibimos la ración completa que nos corresponde. Alguien roba parte de ella.”

Sentado junto a Rashid en una dura cama de madera, Israr Mohammad, un hombre de pocas palabras con restos de hollín en su rostro de un horno de ladrillos donde trabaja, dijo que pertenecía a Kutba, que junto con Kutbi, eran dos de los pueblos más afectados. “Creemos que se podría haber evitado la matanza si la administración hubiera actuado a tiempo”, añadió. Cuando se les informó que estaban apoyando al mismo partido que estaba en el gobierno en Lucknow en ese entonces, Israr pensó por un momento y dijo, “No vemos alternativa.”

Lo que más duele a Asif, amigo de Israr, es que “nadie viene a vernos. Se nos ha dejado a nuestra suerte”. Dijo: “¿Quién nos necesita? La oposición siente que de todos modos no ganarán y los que están seguros de ganar están convencidos de que no votaremos por ellos.” Al preguntársele si Malik visitará el campamento como MP, Asif simplemente dijo: “Woh bhi nahi ayenge (tampoco él vendrá).”

No ha sido fácil para nadie en Muzaffarnagar esta vez. Las elecciones y la campaña electoral en la circunscripción, en el corazón del “cinturón azucarero” de UP junto a los primos cañeros Meerut, Shamli, Saharanpur, Bijnor —que votaron en la primera fase— han sido amargas y ruidosas. Fue difícil para el BJP y su candidato Sanjeev Balyan, victorioso en dos ocasiones anteriores. Muzaffarnagar, que vio una consolidación de votos hindúes después de la violencia de 2013 —ha sido firme y fuerte, un pegamento que ha predominado sobre las complejas dinámicas de casta en la siempre inquieta región—, experimentó una revuelta real en todo el distrito y más allá por parte de grupos Rajput contra Balyan, un Jat.

Hubo múltiples maha sabhas contra Balyan por parte de los Rajputs que dijeron que el BJP no les había dado suficiente representación en la distribución de boletos. Miles asistieron a estas manifestaciones que siguieron molestando a Balyan hasta el día de las elecciones. Se alegó que Sangeet Som, el controvertido ex-MLA del BJP de la cercana Sardhana, tuvo un papel en fomentar parte de la agitación.

Cuando se le preguntó acerca de su papel en la agitación, Som recientemente le dijo a TOI: “No tengo diferencias con nadie. Pero los votantes conocen la realidad y han tomado su decisión”. Ayudará a Balyan que ahora cuenta con el apoyo del RLD y su cohorte Jat. Enfrentado a Ajit Singh en 2019, apenas se impuso con 6,000 votos.

Por su parte, Balyan irradiaba confianza. “El aparato del BJP está conmigo”, dijo. “Los días de la política destructiva han terminado y él (Som) es de esa era. Ganaremos. Que lleguen los resultados, los grandes árboles de banian caerán.”