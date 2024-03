En Hong Kong, el control de China puede sentirse como ‘la muerte por mil cortes’

Una vez una de las ciudades más destacadas de Asia, Hong Kong ahora está lidiando con un profundo pesimismo.

La bolsa de valores está en caída libre, los valores de las viviendas han caído y la emigración está alimentando una fuga de cerebros. Algunos de los restaurantes, spas y centros comerciales más populares a los que los residentes locales acuden están al otro lado de la frontera, en la ciudad china de Shenzhen.

“Me duele decir que Hong Kong está acabado”, escribió recientemente en un comentario en The Financial Times Stephen Roach, economista y ex presidente de Morgan Stanley Asia, conocido por su optimismo sobre la ciudad.

El gobierno necesita revitalizar la economía de Hong Kong y promover su imagen global, pero en su lugar se ha centrado en gran medida en la seguridad nacional. El martes, se movió con una velocidad inusual para aprobar un paquete de leyes de seguridad actualizadas y nuevas destinadas a frenar la influencia extranjera y la disidencia con penas como la cadena perpetua por traición y otros delitos políticos. La legislación podría disuadir a aún más empresas extranjeras, ya una presencia menguante, de invertir en Hong Kong.

El malestar que cierne sobre Hong Kong es en parte consecuencia de su papel como puente entre China y Occidente, con el crecimiento de la ciudad frenado por la economía tambaleante del continente y las tensiones entre China y Estados Unidos.

Pero en el centro de los problemas de Hong Kong hay una crisis de identidad, ya que los funcionarios respaldados por Beijing están alejando la ciudad alguna vez desenfadada de Occidente y abrazando la cultura política autoritaria y el fervor nacionalista del China del presidente Xi Jinping.

“La gente está muy descontenta por todo tipo de razones”, dijo Emily Lau, veterana política prodemocracia y ex legisladora que ahora presenta un programa de entrevistas en YouTube. “Por supuesto, las autoridades no lo reconocerán públicamente, pero creo que lo saben”.

Hong Kong, antigua colonia británica, había sido prometida a Beijing un grado de autonomía después de su retorno al dominio chino en 1997, con libertades no vistas en el continente. Pero después de que masivas manifestaciones antigubernamentales sumieron a la ciudad durante meses en 2019, Beijing impuso una amplia ley de seguridad nacional en Hong Kong en 2020 que las autoridades utilizaron para aplastar con fiereza la oposición prodemocracia.

En la versión del Partido Comunista Chino, las protestas fueron alimentadas por fuerzas occidentales que buscaban socavar la soberanía china. John Lee, líder de Beijing en la ciudad y un ex oficial de policía, retrata a Hong Kong como una ciudad todavía asediada por fuerzas extranjeras subversivas.

El Sr. Lee dice que las nuevas leyes de seguridad eliminarán tales amenazas y serán “la base más sólida para la prosperidad y estabilidad de Hong Kong”.

El Sr. Lee y los funcionarios chinos argumentan que tales leyes son muy necesarias. La Ley Básica, la miniconstitución de la ciudad, exige que Hong Kong conserve su propio sistema político y económico durante 50 años, pero también requiere, bajo el Artículo 23, que apruebe sus propias leyes de seguridad interna. El gobierno intentó por primera vez promulgar tales leyes del Artículo 23 en 2003 pero retrocedió después de que cientos de miles de residentes salieron a las calles en protesta, temiendo que la legislación limitara las libertades civiles.

Con las leyes de seguridad en vigor, los funcionarios ahora dicen que el gobierno puede centrarse en otras necesidades, como revitalizar la economía.

Pero no está claro si Hong Kong puede conservar el dinamismo y la vitalidad que impulsaron su prosperidad en un momento en que el control de Beijing es tan evidente. Las nuevas reglas también plantean preguntas sobre cómo han cambiado los límites.

“Xi Jinping sabe que el Artículo 23 dañará la reputación de Hong Kong como centro financiero”, dijo Willy Lam, analista de política china en la Fundación Jamestown en Washington. “Sabe que Beijing necesita a Hong Kong para la inversión extranjera, el intercambio de divisas y la cotización en bolsa. Pero él es un líder totalmente ideológico. Para él es mucho más importante demostrar su poder, fortalecer sus músculos y eliminar toda oposición en Hong Kong”.

Visitar hoy Hong Kong y rascar bajo la superficie es ver una ciudad que es muy diferente de la vibrante, a veces bulliciosa cultura política que existía antes de la actual represión.

Ahora, los críticos del gobierno y los legisladores de oposición languidecen en la cárcel. Jimmy Lai, un magnate de los medios prodemocracia, está siendo juzgado por cargos de seguridad nacional. Las organizaciones de noticias independientes se han visto obligadas a cerrar. Los funcionarios públicos y los maestros de escuela están siendo obligados a prestar juramentos de lealtad y aprobar pruebas de seguridad nacional.

En este nuevo entorno, ni siquiera los deportes pueden escapar de la política. El mes pasado, estalló una protesta en Hong Kong después de que la estrella del fútbol Lionel Messi se retirara de un partido de exhibición contra un equipo de jugadores locales debido a una lesión. El gobierno había promovido el partido de Inter Miami, para el que muchas entradas se vendieron por cientos de dólares cada una, como una forma de generar entusiasmo en la ciudad.

Pero cuando el Sr. Messi se quedó en el banquillo, decepcionando a los fanáticos, los funcionarios y los medios de comunicación estatales chinos insinuaron que había sido utilizado por Estados Unidos en una conspiración para avergonzar a Hong Kong. Más tarde, el Sr. Messi publicó un video en las redes sociales negando las acusaciones y profesando su afecto por China, un metraje que algunos usuarios de Internet dijeron que parecía un video de rehén.

Una de las voces más estridentes que criticaron al Sr. Messi fue Regina Ip, asesora superior del gobierno de Hong Kong y veterana legisladora pro-Beijing.

“Los hongkoneses odian a Messi, a Inter Miami y a la mano negra detrás de ellos, por el desplante deliberado y calculado a Hong Kong”, escribió en X, anteriormente conocido como Twitter.

La controversia en torno al Sr. Messi fue un ejemplo destacado de un ambiente oficial cada vez más irascible, pero lejos de ser la excepción.

Keith Bradsher y Olivia Wang contribuyeron con el reportaje.