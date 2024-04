Elon Musk insiste en que Tesla no es una empresa de automóviles mientras las ventas caen.

Si no te gusta lo que se está diciendo, cambia la conversación. Ese es el consejo que una vez dio Don Draper de Mad Men. Y parece que Elon Musk, CEO de Tesla (TSLA), lo está tomando en cuenta.

De acuerdo a las cifras, Tesla pintó un panorama sombrío en sus últimos resultados trimestrales. Pero el mercado contaba una historia diferente: emoción. Nuevos modelos están en camino, dijo Musk. Y más allá de eso, Tesla prosperará como pionero en el transporte autónomo compartido. Las acciones se dispararon después de la publicación de los resultados, y el impulso se mantuvo en la jornada de operaciones del miércoles por la mañana, cuando las acciones aumentaron hasta un 14%.

A medida que las ventas de automóviles de Tesla flaqueaban, Musk hizo un giro optimista: Tesla no es una empresa automotriz.

Las ventas cayeron un 9% en comparación con el año anterior en el último trimestre, la primera caída en cuatro años. Las ganancias operativas se desplomaron más del 50% respecto al mismo período del año pasado. Incluso la perspectiva fue una carga, ya que los ejecutivos prevén un volumen “notablemente inferior”.

Pero al mercado le encantó que Tesla asegurara al mundo que, de hecho, llegarán coches más baratos. Como dijeron los analistas de Jefferies en una nota después del informe, “nuestra primera impresión es que el CEO Musk está apaciguando al mercado acelerando el lanzamiento de nuevos productos”.

Y Musk enfatizó una y otra vez en la llamada de ganancias que los inversores no deberían ver a Tesla como una empresa automotriz, sino más bien como una plataforma digital similar a Uber (UBER) y Airbnb (ABNB) para una flota autónoma.

En la llamada, cuando el VP de ingeniería de vehículos Lars Moravy evitó responder una pregunta sobre el cronograma específico para un vehículo de mercado masivo de $25,000, Musk intervino para decir que más detalles se darán en la presentación de robotaxis de Tesla el 8 de agosto. Pero añadió su toque visionario patentado: “La forma de pensar en Tesla es casi totalmente en términos de resolver la autonomía y ser capaz de activar esa autonomía para una flota gigantesca”.

Pero hay una tensión en las audaces metas de Musk. Llámalo disonancia de mercado. Musk está tratando entusiásticamente de convencer a los accionistas de que Tesla puede superar a empresas dedicadas a vehículos autónomos como Waymo de Alphabet (GOOG, GOOGL) y rápidamente “resolver la autonomía”, incluso cuando el mercado envía señales fuertes de que los inversores quieren que Tesla entregue vehículos eléctricos más baratos.

“Si alguien no cree que Tesla resolverá la autonomía, creo que no debería ser inversor en la empresa”, dijo el CEO Elon Musk en la llamada de ganancias del martes, (AP Photo/Jae C. Hong, File) (ASSOCIATED PRESS)

Como escribieron los analistas de Citi en una nota después de los resultados, “Nos gusta el cambio de producto de Tesla que parece priorizar la velocidad y el lanzamiento/rediseño en la capacidad existente”.

Pero al cambiar el enfoque, Musk está restándole importancia a lo que la gente está pidiendo a gritos, pasando a la siguiente gran idea de Tesla y cambiando las metas y la visión definitiva de la compañía.

Musk explicó más tarde en la llamada: “Deberíamos ser considerados como una compañía de robótica de inteligencia artificial. Si valoras a Tesla solo como una empresa automotriz, es simplemente el marco incorrecto. Si haces la pregunta incorrecta, entonces la respuesta correcta es imposible”.

Luego animó a los no creyentes en la autonomía a perderse.

“Si alguien no cree que Tesla resolverá la autonomía, creo que no debería ser inversor en la empresa. Y lo haremos. Y lo somos”.

Incluso cuando el trimestre de Tesla sacudió la bolsa, los observadores del mercado expresaron cierto escepticismo sobre los planes ambiciosos de la compañía. “El compromiso con los robotaxis es inquebrantable, pero aún sin proporcionar claridad sobre el plazo y el modelo de negocio”, dijo la nota de Jefferies.

Una nota de analistas de UBS que se refería a la tecnología de Conducción Autónoma Total de Tesla, o FSD, fue aún más crítica. “No dudamos de que FSD esté avanzando, pero TSLA ha hablado de la autonomía antes, y somos escépticos de que TSLA tendrá un ‘cyber-taxi’ o servicio de transporte este década,” escribieron los analistas de UBS después de los resultados.

Musk ve el día en que Tesla active la conducción autónoma total sin supervisión como posiblemente “la mayor apreciación de valor de activos en la historia”. Ese día puede estar más lejos de lo que Musk espera, y puede que nunca llegue. Pero decirlo en sí mismo es una especie de apreciación de valor.

Si tu empresa no está ganando suficiente dinero con los productos que vende, puede ser útil cambiar la idea de cómo se ve el éxito.

Hamza Shaban es un reportero de Yahoo Finance que cubre los mercados y la economía. Sigue a Hamza en Twitter @hshaban.

