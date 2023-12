El widget de un vistazo de Google pronto comenzará a mostrar alertas de trenes, como se supone que debe hacerlo. El widget de un vistazo de Google pronto comenzará a mostrarte alertas de trenes, como está previsto.

Para los usuarios de teléfonos Pixel, el widget At a Glance se ha convertido en un compañero confiable, que ofrece vistazos rápidos de información crucial como citas, clima y vuelos directamente desde la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo. Pero un medio de transporte, los trenes, se sintió como una omisión evidente en algunas partes del mundo, hasta ahora. Según informa Android Police, las alertas de trenes están empezando a aparecer en el widget At a Glance, lo que sugiere que se está llevando a cabo una implementación más amplia. Esto se vio cuando un usuario reservó un viaje en tren de larga distancia a través de Deutsche Bahn, el operador ferroviario nacional de Alemania. A pesar de que la configuración de At a Glance lista los trenes bajo el interruptor “Viajes”, esta función no siempre se ha traducido en alertas reales en pantalla. Sin embargo, parece que las tornas están cambiando. El desencadenante de este cambio sigue siendo un poco misterioso, ya que el usuario reservó primero a través de la aplicación de Deutsche Bahn, y Gmail recogió los detalles de la confirmación por correo electrónico, por lo que se desconoce si el widget estaba recogiendo la información de la aplicación o de Gmail. Curiosamente, Deutsche Bahn recientemente renovó el diseño de sus correos electrónicos, presentando toda la información del viaje dentro del cuerpo del correo electrónico en lugar del adjunto PDF habitual. Esto, junto con un rediseño del correo de confirmación del operador en Gmail, podría haber jugado un papel en habilitar las alertas de trenes.

Fuente de la imagen – Android Police

Además de mostrar la hora y los detalles, el nuevo widget At a Glance también muestra información de plataforma para las estaciones de salida y llegada, pero su disponibilidad podría depender del operador de tren elegido. Mientras que la página de soporte de At a Glance de Google ya menciona trenes, insinuando el soporte de información de plataforma, nombre de la estación, estado e incluso asientos, la implementación regional limitada era una realidad frustrante para muchos. Esta expansión global sugiere que Google siempre ha anhelado ofrecer información de viajes integral, pero los operadores de tren individuales podrían haber obstaculizado el progreso.

Se avecinan desarrollos emocionantes para el widget At a Glance. Pronto, los usuarios de Pixel finalmente podrán mover el widget por su pantalla de inicio o incluso desterrarlo por completo, una característica muy esperada programada para una futura versión beta de Android 14 QPR2, y una que su servidor no puede esperar para probar.