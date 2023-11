El uso del iPhone 15 Plus en Disneyland me convenció de que es el mejor teléfono para la mayoría de las personas

Entonces, necesitas un teléfono inteligente que sea capaz y duradero. Quiero decir, nunca sabes cuándo tendrás que hacer el Kessel Run, o evadir naves imperiales en tu Crucero Real de Naboo en modo de bajo consumo de energía, sin poder cargar tu teléfono durante unos ciclos.

Como resultado de uno de mis viajes a Galaxy’s Edge de Disney, donde fui a una misión de contrabandistas y presencié el Levantamiento de la Resistencia, estoy convencido más que nunca de que el iPhone 15 Plus es el mejor iPhone para la mayoría de los habitantes de este universo. Sí, incluso para aquellos en los sistemas exteriores. Este es el camino.

Estas son mis experiencias después de un exigente viaje a Disneyland en California, con el iPhone 15 Plus. (Crédito de la imagen: Future)

Si has leído la detallada revisión del iPhone 15 Plus de Stephen Warwick, ya sabes que el iPhone tiene el gran sensor de cámara del iPhone 14 Pro. Eso son 48 megapíxeles para obtener fotos más grandes y detalladas, pero lo más importante, un sensor más grande equivale a una mejor imagen en condiciones de poca luz. Profundizaremos en eso un poco más en un momento. Además, ahora tendrás USB-C para cargar, cable incluido. La pantalla es más brillante, con un brillo máximo de 1000 nits, 1600 nits para ver contenido HDR y 2000 nits para brillo exterior máximo. Y, por supuesto, este año los modelos no profesionales obtienen Dynamic Island.

Llevar el iPhone al lugar más mágico de la Tierra

Todos esos detalles “sobre el papel” son importantes, pero ¿cómo es usar el iPhone 15 Plus en la vida real? Bueno, con esos detalles fuera del camino, exploremos Star Wars World, o como se llama oficialmente en Disneyland, Galaxy’s Edge

Una de las principales ventajas de usar el iPhone 15 Plus en comparación con el modelo del año pasado es el diseño renovado. Tiene bordes más redondeados, en contraste con los bordes más afilados del modelo del año pasado, lo que lo hace más agradable al tacto. Y la nueva parte trasera de vidrio “infundido con color” presenta un acabado mate y con textura que no absorbe las huellas dactilares como antes. Una ventaja cuando vas a comer comida potencialmente grasienta, incluyendo mi comida frita favorita en Disneyland, ¡CHURROS!

Con un dispositivo portable tan potente como el Halcón Milenario, puede parecer "pequeño" decir que la cámara es el aspecto más importante de un teléfono inteligente, pero para muchas personas lo es.

Desde la atracción Piratas del Caribe, esta es una toma oscura, terriblemente iluminada. No es una que publicaría, ni siquiera en las redes sociales. Dicho esto, quería mostrar que en condiciones extremadamente oscuras en la atracción de Piratas del Caribe, las tomas eran bastantes similares en calidad. De nuevo, califico la mala calidad diciéndote que estaba en una atracción en movimiento, en condiciones muy oscuras. Difícil para cualquier cámara porque cuanta menos luz haya, mayor será la estabilidad que necesitas para sostener la cámara. Intenta hacer eso en un bote que no solo está avanzando, sino que también se balancea un poco de lado a lado.

Aquí tenemos piratas en el pozo de las brujas. Incluso con poca luz, las cámaras hicieron un trabajo decente capturando los colores y muchos detalles, pero el iPhone 15 Plus tenía detalles más nítidos que el 15 Pro Max. Atribuyo eso más al movimiento que a la calidad de la cámara.

Ahora, en mejores condiciones de luz, puedes ver cómo se comparan las cámaras. Al ampliar estas imágenes en mi Mac, al examinar los píxeles, las diferencias son evidentes en la nitidez y el contraste. El iPhone 15 Pro Max es superior. Pero de nuevo, no tanto como para que compartir estas imágenes en las redes sociales muestre una diferencia significativa. Aquí está cómo lo hacen las cámaras frontales con poca luz. Cuando hago zoom en las tazas de té, el 15 Pro Max es más nítido y tiene más detalles, pero de nuevo … tienes que examinar los píxeles para verlo. Además, el contraste es un poco mejor en el Pro Max, pero esto no es una diferencia significativa. Y terminaré esta breve comparación de fotos con una de mis capturas favoritas de la noche. Esta toma de la calabaza afuera de la Mansión Embrujada. Una vez más, otro caso de tomas que no son tan significativamente diferentes en calidad. Al examinar los píxeles, se nota la diferencia, pero de nuevo, no es día y noche y no creo que a nadie le parezca tonto pensar que el 15 Plus se ve tan bien como el 15 Pro Max.

Revisando el iPhone 15 Plus y cómo maneja las fotos diurnas, estarás bien. ¡Son hermosas, los colores y el contraste son sólidos y los detalles son geniales! Eso es tanto para las cámaras frontal y trasera.

Además de la cámara

Otra cosa a tener en cuenta, ya que estamos hablando de parques temáticos: ambos teléfonos cuentan con el nuevo chip U2 Ultra Wideband para que ahora puedas encontrar a otros usuarios de iPhone 15 en una multitud, con precisión. Se llama Precision Finding. Esto es genial si se separan y van a diferentes atracciones y luego quieren volver a conectarse más tarde.

¡Ahora, volviendo a la duración de la batería! Debido a que estaba ocupado disfrutando el día, no tuve el mismo tiempo de pantalla que de costumbre, pero tomé más fotos y videos de lo que suelo hacer en un día. Más de 100, para ser exacto. Además, usé Apple Maps para ir y volver a casa, por lo que fueron un total de 3 horas de navegación por GPS transmitidas al dongle Bluetooth de mi coche.

Y al final de ese día, que duró de 10am a 2am, me quedaba el 8% de batería en el iPhone 15 Plus. Ahora, no tengo una comparación con el Pro Max para ese día porque no lo usé de la misma manera, pero durante las últimas dos semanas que he estado usando el iPhone 15 Plus, la duración de la batería es definitivamente mejor que la del iPhone 15 Pro Max. Al final de mi jornada laboral, que va desde el momento en que me despierto y quito el teléfono del cargador, hasta que regreso a casa desde el trabajo, el 15 Pro Max suele tener alrededor del 20% de batería restante. En las últimas dos semanas usando el iPhone 15 Plus, con el mismo tiempo de pantalla, un promedio de alrededor de 5 horas al día, tengo alrededor del 40% de batería restante.

Plus vs Max? ‘Bueno’ es suficiente para la mayoría

Para mí, el iPhone 15 Pro Max es una “decisión obvia”, si puedes permitirlo. Perfiles de registro, opciones de cámara, la última tecnología de Apple en los sistemas de cámara y la IA en la mezcla fotográfica me ofrece las mejores opciones para la creación de contenido, específicamente la grabación de video.

Pero esas cosas vienen con un costo elevado, especialmente al considerar las opciones de almacenamiento más grandes disponibles. Para la mayoría de las personas que quieren una larga duración de batería y cámaras capaces, creo que el iPhone 15 Plus es la elección obvia, con compromisos relativamente menores. Para esos usuarios, un costo base de $899 y una larga duración de batería son los puntos clave. Obtendrás un…