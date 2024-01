El Tribunal Supremo rechaza el caso antimonopolio Epic v. AppleEl Tribunal Supremo desestima el caso de competencia desleal entre Epic y Apple

La Corte Suprema ha rechazado una solicitud para escuchar una disputa antimonopolio entre Apple y el editor de Fortnite, Epic Games. Rechazó dos peticiones, una de cada compañía, esta mañana, dejando el caso en gran medida, pero no totalmente, una victoria para Apple.

Epic v. Apple comenzó en 2020 después de que Epic implementara su propio sistema de pago para la moneda virtual de Fortnite, eludiendo la comisión de Apple en las compras in-app. Apple prohibió a Epic de su App Store de iOS y Epic presentó una demanda en respuesta, alegando que la App Store, y el enfoque general de jardín amurallado de Apple a iOS, violaban las leyes antimonopolio de EE. UU. La jueza Yvonne Gonzalez Rogers rechazó la mayoría de las reclamaciones de Apple y el Noveno Circuito de Apelaciones confirmó en gran medida la decisión.

Aun así, ambas decisiones encontraron que Apple había actuado de forma anticompetitiva al prohibir a los desarrolladores informar a los usuarios sobre otros métodos de pago. Se ordenó a Apple que les permitiera permitir enlaces y otros “llamados a la acción” que eludirían el sistema de pago de Apple, discontinuando lo que se conocen como políticas anti-incitación. Pero la compañía pasó años retrasando partes del cambio con apelaciones legales, ganando un respiro mientras la Corte Suprema consideraba el caso. La negativa de hoy aparentemente agota ese tiempo, requiriendo que Apple vuelva a considerar el futuro de sus reglas anti-incitación.

Por el contrario, Epic sigue sin tener éxito en su intento de hacer que Apple le permita volver a la App Store o permitir que los desarrolladores distribuyan aplicaciones a través de la carga lateral o tiendas de terceros. El resultado es muy diferente a su reciente victoria sobre el rival de Apple, Google, en un juicio con jurado de California, aunque Google ha dicho que apelará la decisión. Apple también puede enfrentar más presión para abrir iOS en Europa; actualmente está luchando contra los intentos de regular la App Store en virtud de la Ley de Mercados Digitales de la UE, que entrará en vigencia el 7 de marzo.

En una serie de publicaciones en las redes sociales, el CEO de Epic, Tim Sweeney, dijo que “la batalla legal para abrir iOS a tiendas y pagos competidores se perdió en los Estados Unidos”, calificándolo de “un triste resultado para todos los desarrolladores”. Pero celebró el fin de las reglas anti-incitación, instando a los desarrolladores a “comenzar a ejercer su derecho establecido por la corte de informar a los clientes de los EE. UU. sobre mejores precios en la web”. Apple no respondió de inmediato a las solicitudes de comentario sobre la decisión de la Corte Suprema.

Corrección 11:00 AM ET: El DMA entra en vigencia el 7 de marzo, no el 6 de marzo. Lamentamos el error.

Actualización 11:00 AM ET: Se agregó la declaración de Tim Sweeney.