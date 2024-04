El talento de Gran Bretaña: Botón dorado para una joven increíble

Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon y Bruno Tonioli regresaron al panel de jueces con Anthony (Ant) McPartlin y Declan (Dec) Donnelly de vuelta como presentadores.

Los jueces revelaron previamente que se otorgarán nueve botones dorados en esta serie, rompiendo su límite habitual de uno por persona. Y un acto se ganó un botón después de una actuación “increíblemente emocional”.

¡El primer Botón Dorado de la serie! 🌟 #BGT #BritainsGotTalent pic.twitter.com/iLP1rIemp6

— BGT (@BGT) 20 de abril de 2024

Esta noche un acto llamado Sydney subió al escenario para interpretar una versión de Somewhere Over The Rainbow.

Sydney dejó impresionada a Amanda Holden y fue la primera jueza en usar el botón dorado de la serie de este año.

Simon Cowell, quien confesó que solía odiar esa canción, la llamó una “actuación rara” y dijo que “realmente se merecía lo que acabas de recibir”.

Un televidente en X, anteriormente conocido como Twitter, dijo: “¡Absolutamente se merecía ese BOTÓN DORADO! ¡Felicidades chica! #BGT”

Otro comentó: “¿Alguien más llorando con BGT? Porque yo”.

Lecturas recomendadas:

¿Quién ganó Britain’s Got Talent en 2023? Nuevos talentos subirán al escenario en la nueva serie

¿Qué recibe el ganador de Britain’s Got Talent por sus esfuerzos?

¿Cuándo comenzó Britain’s Got Talent? El programa de ITV se prepara para otra serie

¿Cuál es el patrimonio neto de Ant y Dec?

Se cree que el dúo de presentadores tiene un patrimonio de alrededor de £62 millones cada uno.

Según The Sun, Ant y Dec firmaron un acuerdo de tres años por £40 millones con ITV en 2022.

El acuerdo incluye presentar favoritos familiares como Britain’s Got Talent, I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here! y Saturday Night Takeaway.

Se espera que este acuerdo valga £50 millones, pero la cantidad exacta es desconocida.

Los presentadores de Newcastle comenzaron como actores en la serie infantil de CBBC Byker Grove en la década de 1980.

Después del programa, se convirtieron en músicos pop bajo los mismos nombres de sus personajes de televisión en la serie – PJ y Duncan.

Juntos, han ganado 43 Premios Nacionales de Televisión y 18 Premios Bafta de Televisión a lo largo de sus carreras.

Se dice que Ant y Dec han invertido mucho en propiedades y se cree que son dueños de casas con un valor combinado de alrededor de £10 millones.

Cómo ver Britain’s Got Talent



Britain’s Got Talent se emitirá a una hora ligeramente más tardía el domingo 21 de abril a las 7:40 pm.