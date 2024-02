El super microordenador volvió a subir hoy – ¿Es hora de comprar acciones de inteligencia artificial (IA) a toda máquina?

Las acciones de Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) volvieron a subir el lunes. El precio de las acciones de la compañía cerró la sesión de negociación diaria con un aumento del 4.4%, según datos de S&P Global Market Intelligence. A principios de la sesión, había subido hasta un 9.4%.

Antes de que comenzara el mercado esta mañana, Northland Capital Markets publicó una actualización optimista sobre Super Micro. La nota del analista Nehal Chokshi mantuvo una calificación de “rendimiento superior” en las acciones y elevó el precio objetivo de la firma para el próximo año de $625 por acción a $925 por acción. Con un precio de acciones de alrededor de $773 por acción al cierre del mercado de hoy, alcanzar el objetivo de Chokshi implicaría un aumento de aproximadamente 20% en los próximos 12 meses.

Super Micro Computer es un proveedor de servidores de alto rendimiento y soluciones de almacenamiento. Junto con el auge de la inteligencia artificial (IA), la empresa ha experimentado un aumento en la demanda de sus tecnologías.

En el segundo trimestre del año fiscal actual de la compañía, que terminó el 31 de diciembre, los ingresos de Super Micro más que se duplicaron con respecto al año anterior, alcanzando los $3.66 mil millones. Mientras tanto, las ganancias no GAAP (ajustadas) fueron de $5.59 por acción, un aumento del 71.5% en comparación con el período del año anterior. La aceleración del crecimiento rápido ha ayudado a impulsar las acciones un 759% en el último año.

Gráfico del Índice Precio-Beneficio (PE) (Adelante) de SMCI

Super Micro actualmente se está negociando a alrededor de 35.6 veces las ganancias esperadas para este año. Saltando hacia adelante a su próximo año fiscal, la estimación promedio de los analistas espera que la empresa registre ganancias de $27 por acción, lo que resulta en un índice precio-beneficio adelantado de 28.6.

La valoración de la empresa se ha vuelto substancialmente más dependiente del crecimiento en conjunto con el reciente aumento de las acciones, pero no es necesariamente injustificada. Con el despegue de la IA, Super Micro está ganando negocios en una categoría tecnológica importante.

Es difícil predecir exactamente cómo será la trayectoria comercial de la empresa a largo plazo, pero el reciente aumento en la demanda de servidores de alto rendimiento de rack de Super Micro es una señal prometedora. Aunque es posible que surjan nuevos competidores o que algunos clientes clave pivoten hacia soluciones desarrolladas internamente con el tiempo, la empresa está ganando rápidamente cuota de mercado en lo que parece ser un punto de inflexión tecnológica importante.

La historia continua

Si le preocupa que la emoción en torno a la IA disminuirá a corto plazo, o que la tendencia tecnológica emergente estará sujeta a fluctuaciones cíclicas pronto, las acciones pueden no ser una buena opción. Del mismo modo, si los multiplicadores de ganancias de la empresa parecen demasiado altos dada la incertidumbre sobre las perspectivas de demanda a largo plazo, probablemente tenga sentido mantenerse al margen.

Pero, para inversores tolerantes al riesgo que buscan oportunidades de crecimiento a largo plazo en el espacio de la IA, las acciones de Super Micro todavía ofrecen promesas en los niveles actuales.

Keith Noonan no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. Motley Fool recomienda Super Micro Computer. La Motley Fool tiene una política de divulgación.

Super Micro Computer Jumped Again Today — Is It Time to Buy the Artificial Intelligence (AI) Stock Hand Over Fist? fue publicado originalmente por The Motley Fool