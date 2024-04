El Sunbird vuelve para permitir a los usuarios de Android utilizar las funciones de iMessage, incluyendo los globos azules.

Back in November, the Sunbird se cierra debido a problemas de seguridad. La aplicación Sunbird permitía a los usuarios de Android utilizar iMessage para mensajería, incluso teniendo burbujas azules, imágenes de alta calidad, recibos de lectura, indicadores de escritura y más.

Mientras Sunbird prometía a los usuarios que tendrían cifrado de extremo a extremo para los mensajes y archivos de usuario, la información de inicio de sesión de Apple de los usuarios no estaba cifrada, lo que creó una gran preocupación de seguridad. Con 630,000 archivos vulnerables a esta vulnerabilidad, Sunbird decidió detener todos sus servicios, incluida su aplicación de Play Store. Pero Sunbird está relanzando su aplicación iMessage para Android. En un comunicado de prensa, Sunbird anunció que su aplicación de mensajería ha sido relanzada y 165,000 usuarios de Android están en la lista de espera. Se han distribuido un pequeño número de invitaciones.

Sunbird ha actualizado su sistema de mensaje AV1 que ahora es AV2 y está diseñado para mantener seguros los mensajes. Como señala Sunbird, “Los mensajes no cifrados nunca se almacenan en ningún lugar en el disco o en una base de datos. Cuando los mensajes se descifran para ser enviados a la red de iMessage y RCS/Google Messages, existen en ese estado solo dentro de la memoria por un tiempo limitado. En la aplicación de front-end, los mensajes solo se almacenan en un estado cifrado dentro de la base de datos de la aplicación.”

La conclusión según Sunbird es que “Desde noviembre, el equipo de Sunbird ha trabajado para migrar la implementación de iMessage fuera de AV1 a la arquitectura AV2. Con la adopción de AV2, creemos que no solo hemos resuelto las vulnerabilidades de seguridad previamente identificadas sino que también hemos proporcionado una base segura y orientada a la privacidad para la integración de iMessage de Sunbird en el futuro.”

Puedes unirte a la lista de espera de Sunbird tocando en este enlace y presionando en “Únete a la lista de espera.” Puede preguntarse por qué esto es necesario si Apple admitirá RCS más adelante este año. La respuesta es simple; a pesar de que Apple añada soporte para RCS, aquellos que lo utilicen aún tendrán burbujas de texto verdes. Para aquellos usuarios de Android preocupados por ser burlados por ser verdes, fuera de comprar un iPhone, usar Sunbird podría ser la siguiente mejor solución.

Los desarrolladores admitieron que podrían haber utilizado el tiempo desde noviembre para lanzar una corrección rápida para parchear las vulnerabilidades. Pero Sunbird dijo, “Reconocimos que ese enfoque no se alinearía con nuestros valores fundamentales o nuestro compromiso inquebrantable con la privacidad y seguridad de nuestros usuarios.” Sunbird añadió, “Decidimos aprovechar la oportunidad para reevaluar exhaustivamente tanto nuestras implementaciones técnicas como nuestros procesos organizativos desde sus cimientos. Esta decisión fue impulsada por nuestra creencia en la importancia suprema de la confianza y la seguridad en nuestra plataforma. Refleja nuestra dedicación no solo a resolver los problemas inmediatos, sino también a garantizar que cumplimos con los más altos estándares de seguridad y privacidad para nuestra comunidad a largo plazo.”