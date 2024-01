Los informes de los medios sobre una presunta filtración de datos relacionada con el sector militar-industrial son manipuladores, falsos y causan daño a la reputación, dijo en un comunicado el Servicio de Auditoría del Estado de Ucrania el 5 de enero.

En un artículo reciente, “Objetivo # 1”, la periodista de Censor.Net Tetyana Nikolayenko explicó lo fácil que es encontrar datos sobre importantes empresas militares ucranianas, afirmando que el Servicio de Auditoría del Estado ha exigido a algunos fabricantes militaro-industriales documentos sobre la ubicación real de almacenes, instalaciones de producción y coejecutores contractuales.

El Servicio ha negado esto, insistiendo en que las empresas militaro-industriales no están obligadas a revelar la ubicación real de almacenes e instalaciones de producción, dibujos secretos o documentación técnica. El Servicio solo verifica documentos financieros, explicó la agencia. Las direcciones de las empresas que se someten a inspecciones y auditorías no se han revelado desde la invasión a gran escala rusa.

El Servicio afirma que se está difundiendo información falsa como parte de una “campaña de descrédito” por parte de “fabricantes deshonestos”.

