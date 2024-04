El salario de la CEO de GM Barra cayó un 4% en 2023 a $27.8 millones según Reuters

Por David Shepardson

(Reuters) – El salario total de la CEO de General Motors (NYSE:) Mary Barra en 2023 cayó un 4% a $27.8 millones, informó el miércoles el mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos.

La automotriz con sede en Detroit también dijo que el salario total del presidente de GM, Mark Reuss, en 2023 subió a poco menos de $18 millones, frente a los $14.3 millones, mientras que el salario del director financiero Paul Jacobson aumentó a $11.1 millones el año pasado, frente a $10.2 millones. Craig Glidden, consejero general de GM, quien también fue nombrado presidente y director administrativo de la unidad de vehículos autónomos Cruise el año pasado, recibió $11.5 millones.

El miembro de la junta directiva de GM Wesley Bush, quien preside el comité de compensación, dijo en la declaración de procuración de GM que la automotriz tuvo un sólido desempeño financiero en 2023, continuó liderando la industria en ventas totales en Estados Unidos y devolvió “una cantidad significativa de efectivo a los accionistas a través de dividendos y la implementación de un programa de recompra de acciones acelerado de $10 mil millones”.

GM no aumentó el salario objetivo de Barra o Reuss para 2024.

Bush dijo que GM “no cumplió con sus compromisos en su viaje de transformación en 2023, especialmente en la producción de vehículos eléctricos y la tecnología de vehículos autónomos”, lo que afectó el precio de las acciones de GM, el valor de las opciones sobre acciones y otras formas de compensación en acciones para ejecutivos.

“Creemos que estos resultados demuestran que nuestros planes de incentivos funcionan eficazmente para recompensar adecuadamente tanto el desempeño anual como el de largo plazo”, escribió Bush.

En las negociaciones contractuales del año pasado, el sindicato United Auto Workers criticó duramente la compensación de los tres grandes fabricantes de automóviles de Detroit, incluida Barra, quien recibió $29 millones en compensación total en 2022.

Después de huelgas específicas, los acuerdos del UAW para sus miembros aseguraron un aumento salarial inmediato del 11% y un incremento del 25% en los salarios base hasta 2028.

En febrero, Stellantis (NYSE:), la empresa matriz de Chrysler, anunció que el CEO Carlos Tavares recibió un aumento del 56% en su compensación total a 36.49 millones de euros ($39 millones) en 2023.

Tavares dijo a los periodistas la semana pasada “el 90% de mi salario se determina por los resultados de la empresa, por lo que esto demuestra que los resultados de la compañía aparentemente no son tan malos”.