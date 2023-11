El Saeima letón aprueba la continuidad del apoyo a los refugiados ucranianos

Letonia podrá transferir bienes muebles a Ucrania, en particular automóviles en posesión del Seima, y extender asistencia primaria a residentes de Ucrania que llegaron a Letonia por otro año.

Fuente: European Pravda con referencia a LSM.lv

Detalles: Esto se desprende de la lectura final de las enmiendas a la ley de apoyo a la población civil ucraniana.

Desde mediados de febrero, la ley ha permitido al estado letón transferir a Ucrania automóviles confiscados a conductores ebrios, y ya lo ha hecho en más de una ocasión. Además, el gobierno local tiene derecho a donar recursos financieros o bienes al país que lucha contra el ataque de la Federación Rusa.

Las enmiendas adoptadas hoy por el Saeima en la lectura final permiten a otras estructuras oficiales transferir bienes muebles a Ucrania de forma gratuita; para esto, en cada caso, se necesitará una decisión apropiada del Gabinete de Ministros. El propio Saeima, bajo la nueva regulación, podrá transferir sus bienes a Ucrania, tomando decisiones de forma independiente sobre la base de las normas que rigen el trabajo del parlamento.

LSM.lv señala que, según la información en el Sistema de Contratación Electrónica, el Seima posee 71 unidades de equipamiento y en noviembre se anunció la compra de pólizas de OCTA para más de 60 automóviles, una furgoneta de carga, dos remolques y un tractor. En su mayoría, el parlamento posee automóviles Audi A6.

Las mismas enmiendas extendieron hasta finales de 2024 el programa de atención primaria, en particular vivienda y alimentos, para refugiados ucranianos que llegan a Letonia.

Antecedentes: El 23 de noviembre, el Saeima de Letonia aprobó por unanimidad una declaración de apoyo al inicio de negociaciones sobre la adhesión de Ucrania y Moldavia a la UE.

