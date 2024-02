El rumor sin sentido dice que iOS 18 se parecerá a Apple Vision Pro

Mockup of visonOS on an iPhone (Source: William Gallagher)

Ha habido tantos informes sobre iOS 18 siendo un rediseño importante que el simple peso de las afirmaciones hace que parezca probable, pero uno nuevo que dice que está inspirado en Apple Vision Pro pone el carro delante del caballo.

No es como si Apple estuviera en contra de introducir funciones comunes en todas sus plataformas: los widgets del iPad llegaron a Mac en 2023, por ejemplo. Y no puedes pasar años diseñando un sistema operativo sin aprender lecciones que luego se pueden aplicar a los demás.

Sin embargo, este nuevo rumor del sitio web en hebreo The Verifier dice que Apple va a tomar las características vistas en visionOS y rediseñar iOS para que sea igual.

“El sistema operativo visionOS es el modelo que Apple utiliza para actualizar la interfaz de usuario en el iPhone”, dice el sitio, en traducción. “Los menús, aplicaciones integradas, Safari y más, se actualizarán con un diseño nuevo.”

Esto parece estar basado menos en cualquier información interna, y más en cómo Apple rediseñó recientemente su app de TV en Apple TV 4K. Ese rediseño trae una barra de menú columnar ligeramente translúcida, que The Verifier dice que es similar a los controles en Apple Vision Pro.

“El nuevo menú flotante también llega al iPad”, dice la publicación. Eso al menos tiene más sentido que en un iPhone, donde la pantalla más estrecha significa que un menú flotante, y por implicación móvil, tiene poco espacio para moverse.

Es como si The Verifier creyera que desde que salió el Apple Vision Pro, los diseñadores de iOS de Apple se han apresurado a ponerse al día. Es como si la publicación creyera que a Apple le entusiasma tanto cómo funciona su sistema operativo de auriculares que está ansiosa por sacarlo de quizás 200,000 usuarios y ponerlo frente a mil millones de propietarios de iPhone.

Los diseñadores de iOS de Apple han tenido años para ver cómo se ve visionOS en Apple Vision Pro, si es que no han estado trabajando en eso durante todo ese tiempo.

El software visionOS en Apple Vision Pro es muy impresionante. Tiene detección de mirada para que sepa cuándo la estás mirando, y puede responder a gestos hechos en el aire vacío.

Sin embargo, si quitas los elementos específicos del Apple Vision Pro como esta detección de gestos y miradas, lo que queda es una experiencia pobre.

Las aplicaciones en la pantalla de inicio del Apple Vision Pro son las de iPad, a menos que sean nativas, pero la forma en que se muestran se asemeja más al Apple Watch. Son iconos redondos, dispuestos de manera que se asemeja más a un panal que a una cuadrícula, y no puedes reorganizarlos.

El futuro de iOS

Apple podría cambiar todos sus iconos de aplicaciones a redondos, pero no haría ninguna mejora funcional ni siquiera diferiría en cómo se usan las aplicaciones. Del mismo modo, podría agregar más menús desplegables translúcidos, pero incluso The Verifier dice que eso estaba en la app de Apple TV antes de estar en el Apple Vision Pro.

Lo que Apple no podría llevar del Apple Vision Pro al iPhone es la capacidad clave del auricular de colocar ventanas en cualquier lugar alrededor del usuario.

Por lo tanto, solo los elementos más débiles de visionOS podrían volver a implementarse en el iPhone.

Cualquier cosa podría suceder y se espera que suceda algo, ya que los informes afirman que iOS 18 presentará un rediseño significativo. Con más frecuencia, se dice que esto se debe a que Apple introducirá más funciones de IA en Siri.

Pero la idea de que sin ningún beneficio para el usuario, el iPhone copiará las aplicaciones redondas y los menús translúcidos del Apple Vision Pro es absurda.

No estamos clasificando el rumor del rediseño de iOS 18 como poco probable porque pensemos que el cambio no va a suceder. Estamos calificando este informe en particular de esta publicación en particular como poco probable, porque obtener la respuesta correcta con la fórmula equivocada no te da el mismo crédito que una respuesta completa y correcta, de principio a fin.