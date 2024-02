El problema del asbesto crece en Sydney mientras el lugar de Taylor Swift da negativo en las pruebas

Funcionarios en Sídney, Australia, dijeron el domingo que habían encontrado rastros de asbesto en 34 sitios públicos en la ciudad en las últimas semanas. Asimismo, se declaró que un lugar para un próximo concierto de Taylor Swift estaba libre del mineral tóxico.

La búsqueda de asbesto en mantillo reciclado en la ciudad comenzó el mes pasado, y los sitios que dieron positivo incluyen parques y terrenos de hospitales, estaciones de tren, supermercados y cuatro escuelas, dos de las cuales han cerrado temporalmente. Las cifras publicadas por la Agencia de Protección Ambiental de Nueva Gales del Sur el domingo incluían dos sitios nuevos, ambos escuelas.

El escándalo ha recibido atención internacional en parte porque las autoridades han estado probando el mantillo en el terreno del Parque Olímpico de Sídney, donde la Sra. Swift está programada para realizar cuatro conciertos a partir del viernes. Pero la agencia dijo el domingo que esas pruebas dieron negativo.

“Puedo afirmar con certeza que la Ciudad del Puerto está lista para darle la bienvenida a Taylor Swift con los brazos abiertos”, dijo Tony Chappel, el director ejecutivo de la agencia, a los periodistas el domingo.

Si se inhalan, las fibras de asbesto pueden causar enfermedades pulmonares como asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma. Las leyes al respecto varían según el país: el asbesto no está prohibido en los Estados Unidos, mientras que la Unión Europea prohibió el asbesto blanco, la forma más común, en 2005.

Australia comenzó a eliminar gradualmente el asbesto en la década de 1980 y lo prohibió por completo en 2003. Pero la sustancia ya se había utilizado en la construcción, la fabricación de automóviles y otros usos durante décadas. Muchas viviendas construidas allí antes de la década de 1990 aún contienen asbesto.

Las autoridades en Nueva Gales del Sur, el estado que contiene Sídney, han dicho que el asbesto encontrado recientemente en el mantillo reciclado presenta un riesgo relativamente pequeño si no se disturba. La mayoría está unida, o no friable, lo que significa que se ha mezclado con otra sustancia como concreto y no se puede desmoronar fácilmente o convertirse en polvo. Esto lo hace menos peligroso que el asbesto friable, que se puede desmoronar fácilmente y ser inhalado.

El asbesto se descubrió por primera vez en Sídney a principios de enero después de que un niño llevó a casa algo de mantillo de los Parques de Rozelle, un parque nuevo de 25 acres. Los padres del niño notaron lo que parecía ser asbesto en el mantillo y lo enviaron a hacer pruebas, que dieron un resultado positivo, dijo Darcy Byrne, alcalde del distrito local, en ese momento.

Las autoridades cerraron el parque y comenzaron a probar otros espacios verdes cercanos. El descubrimiento de más sitios que contenían el mantillo contaminado los llevó a ampliar la investigación en toda la ciudad.

“Esto es completamente inaceptable”, dijo la semana pasada Chris Minns, el primer ministro de Nueva Gales del Sur, agregando que la investigación incluía a más de 100 funcionarios de la Agencia estatal de Protección Ambiental.

La agencia ha dicho que le ordenó a la empresa australiana que produce el mantillo, Greenlife Resource Recovery, que deje de proveerlo hasta que termine la investigación.

Greenlife Resource Recovery rechazó la culpa. Dijo en un comunicado que las pruebas habían demostrado que su mantillo estaba libre de asbesto, insinuando que terceros que compraron su mantillo podrían haberlo mezclado con otros materiales, o que el asbesto podría haber estado presente en algunos lugares donde se encontró contaminación. La empresa emprendió acciones legales desafiando la orden de la agencia de dejar de vender mantillo.

La empresa estaba “en riesgo de ser culpada por fallas en una cadena de suministro compleja para proyectos de construcción y paisajismo”, decía el comunicado. La empresa no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios el domingo.

La agencia estatal de Protección Ambiental dice que las empresas o individuos que permiten que se recicle residuos de asbesto enfrentan multas de hasta dos millones de dólares australianos, o $1.3 millones. El Sr. Minns, el primer ministro del estado, ha dicho que su gobierno considerará aumentar las sanciones.