El príncipe Harry puede seguir con una demanda contra el editor del Daily Mail.

Prince Harry and other celebrities podem do seu caso contra o publisher de Daily Mail, dictaminó o un xuíz británico o venres, pavimentando o camiño para unha longa batalla legal sobre pirateo de teléfonos e outras supostas violacións da privacidade.

A demanda, contra Associated Newspapers Limited, o editor de The Daily Mail, The Mail on Sunday e MailOnline, é unha das tres accións de privacidade que Harry presentou contra editores de tabloides británicos.

Harry, o cantante Elton John, as actrices Sadie Frost e Elizabeth Hurley e outros demandantes alegan que Associated Newspapers obtivo información confidencial ata 1993 a través de medios ilícitos, incluíndo a intervención nos seus mensaxes de voz, escoitando chamadas en directo e obtendo información médica e financeira privada.

Associated Newspapers buscou que o caso fose rexeitado polo feito de que as reclamacións, relacionadas coa suposta mala praxe de hai décadas, se presentaron demasiado tarde.

Harry e os outros demandantes, que tamén inclúen Doreen Lawrence, nai de Stephen Lawrence, un adolescente negro asasinado nun ataque racista, e David Furnish, home do señor John, argumentaron que as súas reclamacións son válidas, dicindo que os feitos relevantes para as súas demandas foron deliberadamente ocultos, polo que o período de limitación non comezou ata que os demandantes descubriron o ocultamento.

Na sentenza, o xuíz Matthew Nicklin dixo que Associated Newspapers “non foi quen de propinar un ‘golpe de nocaut’ ás reivindicacións de ningún destes demandantes”.

Associated Newspapers, que nega as acusacións, en su maioría evitou os litixios e os grandes acordos que outros tabloides británicos pagaron por acusacións de pirateo telefónico. Associated Newspapers, nunha declaración o venres, dixo que “as reclamacións escandalosas feitas polo príncipe Harry e outros de pirateo de teléfonos, escuta de liña fixa, escusas e micrófonos de fiestras pegados son simplemente preposterous e agardamos esclarecer isto no tribunal a seu tempo.”

Harry, coñecido formalmente como o Duque de Sussex, ten outras dúas demandas de privacidade en curso que afectan ao editor de The Mirror e ao editor de The Sun.

En xuño, converteuse no primeiro membro sénior da familia real en testificar no tribunal nos tempos modernos, acusando aos reporteiros de Mirror Group de intervir nos seus mensaxes de voz e usar outros medios ilegais para obter información sobre el hai máis dunha década. A emisión da sentenza desa acción está prevista en breve.

A demanda de Harry contra News Group Newspapers, propiedade de Rupert Murdoch e editor de The Sun, alega que a organización obtivo ilegalmente información incluíndo os seus rexistros médicos, ademais de pirateos de teléfonos. News Group en 2012 chegou a acordos económicos con varias ducias de vítimas de alto perfil de pirateo telefónico e pirateo de correo electrónico.

Hugh Grant, quen loitou contra a intrusión da prensa, dixo nunha declaración o venres que a decisión foi un duro golpe para o Daily Mail. O señor Grant notou que en 2012, o entón editor de Daily Mail, Paul Dacre, cualificou a súa declaración contra o tabloide como “acúsachiles mendaces”.

“Estou contente de que un xuíz decida agora se as supostas acusacións feitas polo príncipe Harry, a baronesa Lawrence, Sir Elton John e outros tamén son enganosas ou se a falsidade radica no outro lado, ” dixo.

A vindeira audiencia no caso de Harry contra Associated Newspapers está previsto para o 21 de novembro.