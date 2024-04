El presidente de Relay Therapeutics vende más de $17k en acciones de la compañía según Investing.com.Translation: El presidente de Relay Therapeutics vende más de $17k en acciones de la compañía según Investing.com.

En una reciente transacción el 29 de abril, Donald A. Bergstrom, Presidente de I+D en Relay Therapeutics, Inc. (NASDAQ: RLAY), vendió acciones de la empresa. La venta fue parte de un proceso automatizado para cubrir obligaciones fiscales relacionadas con la adquisición de unidades de acciones restringidas (RSUs).

Bergstrom se deshizo de 2,686 acciones a un precio de $6.38 por acción, lo que equivale a un valor total de $17,136. Esta transacción se realizó de acuerdo con las políticas de la empresa en relación con la adquisición de RSUs y no se basó en la discreción del oficiante. Después de esta venta, la propiedad directa de Bergstrom en Relay Therapeutics incluye 527,427 acciones, que representan acciones adicionales subyacentes a RSUs.

Relay Therapeutics, con sede en Cambridge, Massachusetts, opera en el sector de la biotecnología, centrándose en el desarrollo de productos biológicos. Las actividades comerciales de su equipo ejecutivo suelen ser monitoreadas por inversores que buscan información sobre la confianza interna y el rendimiento de la empresa.

Esta transacción fue divulgada públicamente según lo requerido por la Comisión de Valores y Bolsa para los insiders de la empresa. La información divulgada proporciona transparencia para los inversores y posibles inversores sobre las actividades financieras de los ejecutivos de la empresa.

InvestingPro Insights

En medio de la reciente actividad de compraventa de insiders en Relay Therapeutics, Inc. (NASDAQ: RLAY), los inversores están interesados en comprender la salud financiera de la empresa y sus perspectivas futuras. Según datos de InvestingPro, Relay Therapeutics tiene actualmente una capitalización de mercado de $872.09 millones. A pesar de un crecimiento significativo de ingresos del 1749.82% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, la empresa ha enfrentado desafíos, como lo demuestra un margen de beneficio bruto de -1177.64% y un margen de beneficio operativo de -1485.25% durante el mismo período.

El rendimiento de las acciones también ha sido notable, con un rendimiento del 11.69% en la última semana, en contraste con un rendimiento del -20.6% en el último mes. Los analistas han revisado al alza sus ganancias para el próximo período, lo que podría indicar una perspectiva optimista, según InvestingPro Tips. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los analistas no anticipan que la empresa sea rentable este año, y Relay Therapeutics no paga dividendos a los accionistas.

Los inversores que evalúan a Relay Therapeutics pueden encontrar información adicional explorando más InvestingPro Tips. Por ejemplo, si bien la empresa tiene más efectivo que deuda en su balance, está gastando rápidamente el efectivo, lo que podría ser una preocupación para la sostenibilidad a largo plazo. Para profundizar en estas dinámicas y acceder a una amplia gama de análisis, los inversores pueden visitar Investing.com/pro/RLAY, donde hay disponibles 10 InvestingPro Tips adicionales. Además, los usuarios pueden beneficiarse de un 10% adicional en una suscripción anual o bianual de Pro y Pro+ utilizando el código de cupón PRONEWS24.

