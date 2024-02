El Partido Laborista retira su apoyo al candidato de elecciones parciales tras afirmaciones sobre Israel y HamasTranslated to Spanish: El Partido Laborista retira su apoyo al candidato de elecciones parciales tras afirmaciones sobre Israel y Hamas

Desbloquea el Editor’s Digest de forma gratuita

El partido laborista del Reino Unido retiró su apoyo el lunes por la noche a su candidato en una próxima elección parlamentaria después de que acusara a Israel de permitir que Hamas atacara al estado judío el 7 de octubre.

El partido Laborista dijo que ya no apoyará a Azhar Ali en la elección de Rochdale programada para el 29 de febrero después de haber dicho previamente que lo respaldaría.

Ali le dijo a una reunión de miembros del partido Laborista poco después del ataque del 7 de octubre por parte de Hamas en Israel que el estado judío había relajado deliberadamente su seguridad después de advertencias de una amenaza inminente, según una grabación obtenida por The Mail on Sunday.

“Deliberadamente quitaron la seguridad. Permitieron… esa masacre que les da luz verde para hacer lo que les dé la gana”, citó el periódico.

Israel lanzó su guerra contra Hamas en Gaza después de que el grupo militante palestino invadiera partes del sur del estado judío el 7 de octubre, matando a 1,200 personas y tomando otras 250 como rehenes, según funcionarios israelíes.

La ofensiva aérea y terrestre de Israel ha matado desde entonces a más de 28,000 personas en Gaza, según funcionarios palestinos.

Ali se disculpó el domingo por sus comentarios, mientras que el Partido Laborista dijo en ese momento que continuará apoyándolo.

Permanecerá en la papeleta del Partido Laborista en la elección, ya que las nominaciones cerraron a principios de mes.

Pero el Laborista dijo en un comunicado el lunes por la noche: “A raíz de nueva información sobre nuevos comentarios hechos por Azhar Ali que surgieron hoy, el partido Laborista retiró su apoyo a Azhar Ali como nuestro candidato en la elección de Rochdale”.

Ali había sido suspendido del partido Laborista en espera de una investigación, según funcionarios.

El líder del Laborista, Sir Keir Starmer, ha tratado de hacer de una prioridad acabar con las acusaciones de antisemitismo en el partido después de que el problema cobró importancia bajo su predecesor Jeremy Corbyn.

La medida inicial del partido de respaldar a Ali sirvió para reavivar la controversia sobre el antisemitismo.

Pero el equipo de Starmer también temía que si Ali fuera suspendido, eso ayudaría a la campaña rival del candidato pro-palestino y ex diputado laborista George Galloway.

Nick Thomas-Symonds, ministro sombra de la Oficina del Gabinete, dijo el lunes por la mañana que Ali había caído en una teoría conspirativa de que Israel había relajado deliberadamente su seguridad antes del ataque de Hamas para darle un pretexto para asaltar Gaza, pero posteriormente “pidió disculpas sin reservas”.

Los conservadores pidieron al Laborista que suspendiera a Ali y retirara su apoyo a la campaña.

Rishi Sunak dijo en GB News que Starmer había estado “corriendo” diciendo a la gente que el Laborista había cambiado, y sin embargo le había apoyado a Ali a pesar de que había dicho “teorías conspirativas viles y terribles” que eran “antisemitas”.

“Hasta… esta noche, bajo una enorme presión mediática, [Starmer] ha decidido cambiar de opinión; eso no es principista”, agregó el primer ministro. “Entonces no, el Partido Laborista no ha cambiado… Es un engaño”.

El Laborista ha suspendido previamente a los parlamentarios por comentarios sobre la guerra entre Israel y Hamas, y persistió con acciones para desmentir la afirmación de que el partido había tolerado el antisemitismo.

La diputada laborista Kate Osamor fue suspendida por el partido el mes pasado después de incluir la guerra en Gaza entre ejemplos de genocidio en un mensaje sobre el Día del Recuerdo del Holocausto.

Corbyn ha sido bloqueado de postularse para el Laborista en las próximas elecciones generales después de afirmar que se había “exagerado dramáticamente” la escala del antisemitismo durante su mandato.