Arreglo: Apple Watch no se carga después de la actualización de watchOS 10.5 [2024]

Hay ocasiones en las que has colocado tu Apple Watch en su cargador pero no carga en absoluto. Esto le puede pasar a cualquier propietario de un Apple Watch y yo me sentiría molesto si me pasara a mí.

Hay varias razones por las cuales tu dispositivo wearable puede dejar de cargar. Quizás la manera más rápida de resolver este tipo de problemas sea reiniciar forzosamente tu Apple Watch. Para hacerlo, mantén pulsados el botón lateral y la Corona Digital al mismo tiempo durante al menos 10 segundos o hasta que aparezca el logotipo de Apple. Si eso no funciona, sigue leyendo para encontrar varias otras soluciones a problemas con tu Apple Watch que no se carga.

Cómo Saber Si Tu Apple Watch Se Está Cargando Correctamente

Tu reloj se está cargando cuando aparece un rayo verde en la pantalla cuando lo conectas a su base de carga. Un rayo rojo significa que la batería de tu Apple Watch está severamente agotada.

Cuando se está recargando, el rayo rojo se volverá amarillo. Luego, tan pronto como esté suficientemente cargado, el rayo se pondrá verde.

También es posible que veas un mensaje que diga que la carga con este accesorio no es compatible. Cuando esto suceda, asegúrate de que estás utilizando el cable oficial que vino con tu dispositivo. Este puede ser el Cable de Carga Magnética de Apple o el Cable de Carga Rápida Magnética USB-C.

¿Por qué mi Apple Watch no se está cargando?

La razón más común por la que un Apple Watch no se carga es a causa de problemas de software. Esto podría ser un fallo de software temporal o un error en el watchOS. Resolver esto podría ser tan simple como reiniciar forzosamente tu dispositivo, como se describió anteriormente.

Otras razones comunes para estos problemas de carga incluyen:

Una mala conexión entre el dispositivo y su base de carga.

Un cable USB dañado.

Un adaptador de corriente defectuoso.

Un tomacorriente que no está funcionando.

Cómo Solucionar un Apple Watch que no se Carga

Ahora que hemos identificado las causas más comunes de un Apple Watch que no se carga, podemos estrechar la búsqueda y descubrir qué está impidiendo que tu dispositivo obtenga la carga de batería que necesita. Empezaremos con la cura más común, y seguiremos la lista hasta que veas ese rayo verde dándote la buena noticia.

1. Reinicia forzosamente tu dispositivo

Tal como se mencionó anteriormente, la mayoría de las veces los problemas de carga con el Apple Watch son causados por errores y fallos de software. La solución a esto es simple: reinicia forzosamente tu dispositivo. Puedes hacerlo pulsando y manteniendo pulsados el botón lateral y la Corona Digital en tu Apple Watch hasta que aparezca el logotipo de Apple. Esto suele tardar alrededor de 10 segundos.

2. Limpia el Disco Magnético de tu Apple Watch y del Cargador

La suciedad y otros residuos que se quedan atascados en el disco magnético del cable de carga podrían impedir el contacto con la parte posterior de tu Apple Watch. Así que asegúrate de que el disco magnético esté libre de suciedad o residuos. Lo mismo se aplica a la parte posterior de tu wearable. Utiliza un paño limpio y húmedo (no mojado) para quitar cualquier residuo o suciedad, luego seca inmediatamente la parte trasera de tu Apple Watch con un paño suave y limpio.

3. Reposiciona la Parte Posterior del Apple Watch

A veces, simplemente mover el reloj en su cargador solucionará las cosas. Esto es especialmente cierto para un dock o soporte que sostiene el reloj en un ángulo para permitirte leer la hora desde la cama. Para comprobar esto, simplemente mueve ligeramente tu Apple Watch, sintiendo el tirón del disco magnético. Si sientes que el reloj se ajusta en su lugar y escuchas un tono, es posible que lo hayas solucionado con solo un ligero toque.

4. Verifica tu Conexión Eléctrica

Si tu Apple Watch no se está cargando incluso cuando está conectado, debes verificar su conexión eléctrica. Esto es especialmente cierto si estás usando un dock de terceros o un soporte. A veces, estos se conectan al disco del cargador magnético original que vino con tu dispositivo. Otras veces incluyen su propio disco de carga magnético.

Estos discos de carga de terceros no siempre son los mejores. Para descartar eso como causa de tus problemas de carga, intenta utilizar el cable de carga original que vino con tu Apple Watch. Además, asegúrate de que el disco magnético esté en contacto con la parte trasera de tu Apple Watch.

Finalmente, verifica si el puerto USB-C está conectado correctamente al adaptador de corriente. Si no está enchufado correctamente, tu wearable no se cargará en absoluto.

5. Verifica el Cable USB en busca de Daños

Aunque el cable de alimentación que viene con tu Apple Watch está hecho de materiales duraderos, aún es susceptible a daños. Incluso el disco magnético podría dañarse o deshilacharse accidentalmente, así que revísalo minuciosamente. Si ves algún signo de daño, utiliza otro cable, si está disponible.

6. Utiliza Otro Enchufe de Corriente

Si estás seguro de que tu cable y el disco magnético están en buenas condiciones sin signos de daño, intenta utilizar otro enchufe de pared y otro adaptador de corriente. Un tomacorriente defectuoso puede no estar transmitiendo carga eléctrica a tu cable; por eso tu Apple Watch no está recibiendo energía.

7. Contacta al Soporte de Apple

Si nada parece estar resolviendo los problemas con tu Apple Watch que no se carga, puede ser momento de contactar al Soporte de Apple para obtener ayuda. Si tu reloj sigue estando en garantía, hay una buena posibilidad de que puedas encontrar una solución que no te cueste mucho, si es que te cuesta algo. Si tienes una tienda de Apple cerca, arreglar esto también podría hacerse rápido y sin mucho problema.

Prevención: 4 Formas de Prevenir Problemas de Carga Similares

Ahora que has logrado hacer que tu reloj se cargue de nuevo, es importante tomar algunas medidas para prevenir que el problema vuelva a ocurrir. Aquí hay X cosas que puedes hacer para asegurarte de que nunca tengas problemas para cargar tu Apple Watch.

Asegúrate de estar utilizando un cargador de alta calidad. La mejor opción es usar un cargador magnético hecho por Apple, pero las opciones alternativas están bien siempre y cuando estén certificadas por MFi.

Revisa periódicamente tu cable USB en busca de daños y reemplázalo si es necesario.

Mantén el disco de carga y la parte trasera de tu dispositivo siempre limpios.

Utiliza solamente adaptadores de corriente con suficiente potencia para tu modelo de reloj.

