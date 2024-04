El panel de Fitbit se está quedando en blanco para algunos usuarios

En el transcurso de los años, los usuarios de Fitbit han estado utilizando la función de tablero en el sitio web para obtener un vistazo de su salud. Sin embargo, recientemente ha habido un pequeño problema. Según un nuevo informe, el tablero de Fitbit en la web ha estado en blanco para algunas personas. Esto solo aumenta los temores de que Google pueda descontinuar el sitio web.

En este momento, es recomendable tomar esta noticia con cautela. Se trata de un rumor circulando en el mundo tecnológico. Sin embargo, ni Google ni Fitbit han confirmado oficialmente esta información. Por lo tanto, puede haber actualizaciones adicionales sobre esta historia.

Los usuarios de Fitbit están descubriendo que el tablero está en blanco

Cuando inicias sesión en tu cuenta de Fitbit, verás varias pestañas que te ayudarán a navegar por el sitio web. Una de ellas es la pestaña de Tablero. Esta es la parte de la interfaz que te permite ver tu actividad reciente con gráficos e información como pasos, sueño, dieta, etc. Verás información sincronizada desde tu smartwatch. Es un centro todo en uno para echar un vistazo a tus números actuales.

Sin embargo, algunas personas están accediendo al sitio para descubrir que el tablero de Fitbit está en blanco. Esto no sería tanto problema si no fuera por los rumores y el temor de que Google cierre el sitio web de Fitbit para crear una experiencia solo con aplicaciones. En este momento, no sabemos si Google está planeando hacer esto. Sin embargo, es algo que hemos estado temiendo un poco. Algo así sucedió realmente con el sitio web de Google Fit hace unos años, según mencionó 9To5Google.

Una cosa que añade combustible al fuego es el banner que ves en la parte superior de la página. Es uno de los clásicos mensajes de “¡Descarga nuestra app!” El banner dice “Echa un vistazo a nuestro tablero de salud en la aplicación de Fitbit. Obten Fitbit en tu dispositivo,”. Esto va seguido del enlace para obtener la aplicación desde la App Store y Google Play Store.

Esto podría ser un error

También existe la posibilidad de que sea simplemente un problema en tu navegador. Para recuperar tu tablero, simplemente puedes limpiar tu caché. Ve a Configuración y haz clic en el botón de Privacidad y Seguridad. Allí, haz clic en el botón de Borrar datos de navegación. Asegúrate de marcar la casilla de Imágenes y archivos en caché y DESMARCAR casillas como Cookies y Otros datos de sitios. Deberías poder ver la página después de ese punto.