El número de muertos en Gaza supera los 30,000: Últimas actualizaciones de la guerra entre Israel y Hamas.

Las negociaciones sobre un posible alto el fuego en Gaza ofrecieron señales contradictorias el miércoles, con el líder político de Hamas diciendo que el grupo estaba listo para seguir luchando contra Israel mientras que el presidente de Egipto dijo que un alto el fuego podría alcanzarse “en los próximos días”.

El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, dijo en un discurso televisado que el grupo estaba abierto a las conversaciones mediadas con Israel, pero que “cualquier flexibilidad que mostremos en el proceso de negociación es un compromiso con la protección de la sangre de nuestro pueblo, unido a una disposición para defenderlos”.

El presidente Abdel Fattah el-Sisi de Egipto, que está mediando en las conversaciones junto con Qatar y Estados Unidos, ofreció una visión más optimista, diciendo que, “si Dios quiere, en los próximos días, llegaremos a un acuerdo de alto el fuego” para llevar “un alivio real” a la gente de Gaza. Esta predicción coincide con la del presidente Biden, quien dijo que un acuerdo podría llegar tan pronto como la próxima semana.

Sin embargo, en público, tanto Hamas como Israel están manteniendo sus posiciones habituales y no están señalando ningún avance. Los dos lados no se han reunido cara a cara, en cambio, negocian a través de mediadores en Doha, El Cairo y París. Los líderes de Hamas siguen exigiendo que Israel acepte un alto el fuego permanente y retire todas sus tropas de Gaza, mientras que Israel ha insistido en que seguirá luchando hasta que Hamas sea eliminado, sugiriendo que no está preparado para acordar un alto el fuego a largo plazo.

En una conferencia de prensa el miércoles por la noche, Yoav Gallant, ministro de Defensa de Israel, se mostró reacio a comentar sobre las declaraciones de Biden de que un acuerdo es inminente. “Realmente espero que tenga razón,” dijo el Sr. Gallant.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar dijo esta semana que las negociaciones continuaban y era demasiado pronto para especular sobre una resolución. El Sr. Haniyeh no comentó sobre los términos específicos de un acuerdo de alto el fuego que podría estar bajo discusión, y no está claro si sus declaraciones reflejan reservas reales o son una táctica negociadora.

El inicio del mes sagrado musulmán de Ramadán, alrededor del 10 de marzo, se ha convertido en un objetivo para los mediadores para llegar a un alto el fuego en la guerra, que comenzó con un ataque liderado por Hamas el 7 de octubre contra Israel que las autoridades allí dicen que mató al menos a 1,200 personas.

El Sr. Haniyeh pareció aumentar la presión para alcanzar un acuerdo en los próximos días, llamando a los palestinos en Jerusalén y en Cisjordania ocupada por Israel a desafiar las restricciones israelíes y marchar hacia la mezquita de Aqsa para rezar al comienzo de Ramadán. Esto crea la posibilidad de enfrentamientos si los palestinos intentan acercarse a la mezquita, uno de los lugares más sagrados del Islam y un punto conflictivo de larga data en las relaciones con Israel.

Israel ha restringido el acceso a la mezquita de Aqsa para los palestinos de Cisjordania, y ha limitado severamente el movimiento dentro de la Cisjordania desde el inicio de la guerra en Gaza. Los funcionarios israelíes están debatiendo si imponer más restricciones de acceso a la mezquita para algunos miembros de la minoría árabe del país, una medida que podría provocar más disturbios.

Con el número de muertos en Gaza cerca de 30,000, según funcionarios de salud en el territorio, la presión está aumentando sobre Israel y la administración Biden, su principal aliado, para asegurar un alto el fuego. Israel ha ofrecido al menos una concesión significativa, diciéndole a los mediadores de Catar, Egipto y Estados Unidos en París la semana pasada que estaba listo para liberar a 15 palestinos encarcelados por graves cargos de terrorismo a cambio de cinco soldados israelíes retenidos en Gaza, según funcionarios.

Pero un portavoz de Hamas, Basem Naim, dijo al New York Times el martes que el grupo aún no había recibido formalmente “ninguna nueva propuesta” desde la reunión de París. El Sr. Haniyeh se reunió el lunes con el emir de Qatar y acusó a Israel de retrasar las negociaciones, según un comunicado de Hamas.

Los funcionarios israelíes han dicho que el objetivo es llegar a un acuerdo antes del inicio de Ramadán. Una delegación israelí —que incluye profesionales del Mossad, la agencia de inteligencia de Israel, y su ejército— viajó a Catar esta semana para más discusiones, incluyendo detalles como las identidades de los rehenes y prisioneros a ser intercambiados, según un oficial israelí.

Un funcionario israelí, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con la prensa, dijo que el equipo israelí aún estaba en Doha y regresaría a Israel el jueves. El funcionario dijo que aún no estaba claro si las negociaciones continuarían en Egipto la próxima semana.

Rawan Sheikh Ahmad, Nada Rashwan y Adam Sella contribuyeron con el reportaje.

— Hwaida Saad y Shashank Bengali