El nuevo MacBook Air M3 de Apple ya tiene descuento en Best Buy.

¡Obtén un descuento en el nuevo MacBook Air M3 de Apple!

Los miembros de My Best Buy Plus pueden ahorrar $50 en el nuevo MacBook Air M3 de Apple tanto en las pantallas de 13 pulgadas como de 15 pulgadas.

La Guía de Precios de AppleInsider está rastreando las mejores ofertas en el nuevo MacBook Air M3 de Apple, y actualmente Best Buy está ofreciendo un descuento de $50 en las configuraciones de 2024 con una membresía de My Best Buy Plus.

Los beneficios de la membresía incluyen envío gratuito en 2 días y una ventana de devolución ampliada de 60 días en la mayoría de los productos.

Ofertas adicionales en efecto este marzo

Además de los ahorros en el nuevo MacBook Air M3, también hay muchas rebajas disponibles en otros productos de Apple y accesorios. Aquí tienes algunas de las mejores ofertas que están vigentes ahora: