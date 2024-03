El New York Times está demandando a desarrolladores que crean clones de Wordle.

El New York Times está actualmente demandando a Microsoft y OpenAI, ya que ChatGPT presuntamente utiliza sus obras con derechos de autor. Sin embargo, la publicación está ocupada demandando a empresas mucho más pequeñas por ofensas mucho menos graves. Según informes, el New York Times está demandando a empresas que hacen clones de Wordle.

Este es otro ejemplo de grandes corporaciones utilizando su peso y riqueza masivos para intimidar a entidades más pequeñas. Poco después de que Wordle, el juego de rompecabezas en el que debes adivinar una palabra secreta mediante el proceso de eliminación, se hizo popular en 2021, el New York Times lo adquirió por una gran suma de dinero. Obviamente, dado que Wordle fue una sensación, muchos desarrolladores de pequeñas empresas hicieron sus propios clones. Sin embargo, muchas de las empresas aportaron sus propias ideas frescas y únicas al género.

Esto no importa, ya que el New York Times está demandando a desarrolladores que hacen clones de Wordle

Según los informes, la gran publicación ha emitido cientos de avisos de derechos de autor a los desarrolladores que hacen sus propios clones de Wordle. Muchas de las empresas que hacen estos clones son desarrolladores de pequeñas empresas que dependen de los ingresos por publicidad para sobrevivir. Por lo tanto, es un poco ruin que una corporación de gran tamaño los esté demandando.

Sin duda, muchos, si no todos los desarrolladores, tendrán que rendirse en el tribunal, ya que el New York Times tiene mucho dinero para durar más que cualquier demanda. Esta es una táctica utilizada por todas las empresas importantes. Solo las demandas importantes de empresas de varios millones o miles de millones de dólares llegan a los tribunales. Esa es una de las razones por las que la histórica demanda de Samsung vs. Apple duró tantos años

Este es un comportamiento ruin

Realmente, el New York Times no debería estar distribuyendo estas demandas. Para empezar, la empresa es propietaria de Wordle, no del género de juego. Ese género de juego existía muchos años antes de que se creara Wordle. Muchos de nosotros recordamos jugar juegos similares en línea o en consolas portátiles hace años. Es un género completo de juego de rompecabezas. Podríamos ver si un desarrollador usara un logotipo similar o una fuente similar a la que usa Wordle. Sin embargo, la mayoría de los clones de Wordle solo copian la jugabilidad. Imagina si Nintendo demandara a todas las empresas que hicieran un juego de plataformas.

Además, como señaló Matthew Schultz de Android Police, la emulación es cómo florece la industria de los videojuegos. Una empresa inventa un concepto, pero cientos de otras empresas moldean e innovan en ese concepto añadiendo su propio estilo e ideologías específicas. Esto es lo que fomenta el crecimiento en la industria de los videojuegos. Muchos de los primeros juegos de plataformas emularon a Super Mario. Sin embargo, solo mira dónde están los juegos de plataformas ahora.

El New York Times no debería tener el derecho de demandar a otras empresas que hacen juegos en un género específico. Otras empresas agregan su propio toque y personalidad al género. Desde que el New York Times adquirió Wordle, ha habido poca o ninguna innovación en el juego en sí por parte de la empresa. Por lo tanto, es muy incorrecto que el New York Times restrinja este género de juego.