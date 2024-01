El Ministerio de Defensa de Ucrania lanza inspecciones sorpresa para erradicar el fraude en la adquisición militar.

En un esfuerzo por sofocar un creciente escándalo de corrupción, el Ministerio de Defensa de Ucrania lanzó inspecciones sorpresa en los centros de reclutamiento territorial (TRC) y las instalaciones de almacenamiento militar en todo el país, anunció el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, en Facebook el 28 de enero.

Señaló “muchas violaciones”.

Las inspecciones ya han descubierto más de 50 millones de hryvnias (1,67 millones de dólares) en déficit de suministros de alimentos, dijo Umerov.

“Estamos abordando las violaciones de manera individual y exhaustiva”, dijo. “Después de la inspección de la semana pasada, el Ministerio de Defensa ha cambiado los proveedores para algunas unidades militares … Agradezco la cooperación eficiente y el trabajo profesional del servicio de seguridad SBU, la Oficina Estatal de Investigaciones (SBI) y la Fiscalía General. Continuaremos nuestros esfuerzos, con más actualizaciones por venir”.

También recordó que se han recuperado 1.5 mil millones de hryvnias (50 millones de dólares) previamente involucrados en un esquema de corrupción relacionado con la adquisición de proyectiles de artillería para las Fuerzas Armadas de Ucrania. El Ministerio de Defensa también ganó una demanda contra Lviv Arsenal LLC por no entregar municiones pagadas, recuperando otros 1.5 mil millones de hryvnias (50 millones de dólares).

