El MacBook Air M2 de Apple alcanza precios históricamente bajos en Best Buy, ahorra hasta $300

La venta de fin de semana de Best Buy incluye excelentes ofertas en el MacBook Air M2 de 13 pulgadas y 15 pulgadas, ambos con precios mínimos históricos. Cualquiera puede obtener estas ofertas y no necesitas ser miembro de My Best Buy Plus o Total para ver los descuentos.

Nota: MacRumors es un socio afiliado de Best Buy. Cuando haces clic en un enlace y realizas una compra, podemos recibir un pequeño pago, que nos ayuda a mantener el sitio en funcionamiento.

Comenzando con el MacBook Air M2 de 15 pulgadas, puedes obtener el modelo de 256GB por $999.00, en lugar de $1,299.00. El modelo de 512GB tiene un precio de $1,199.00, en lugar de $1,499.00. Ambos son precios mínimos históricos en el MacBook Air M2 de 15 pulgadas.

El MacBook Air M2 de 13 pulgadas está disponible con $100 de descuento en Best Buy este fin de semana. El modelo de 256GB está en venta por $899.00 y el modelo de 512GB está disponible por $1,099.00. Puedes obtener ambos modelos en los cuatro colores: Starlight, Space Gray, Silver y Midnight.

Apple descontinuó el MacBook Air M2 de 15 pulgadas a principios de este mes, luego de la introducción del MacBook Air M3. Al mismo tiempo, la compañía bajó el precio del MacBook Air M2 de 13 pulgadas en $100, vendiéndolos junto a los modelos M3.

Asegúrate de visitar nuestro resumen completo de ofertas para comprar aún más productos y accesorios relacionados con Apple.

