Ahorra hasta $700 en la guerra de precios de Apple en Best Buy y Amazon.

Desde AirTags hasta MacBook Pros M3 Max cargados y todo lo demás, la guerra de precios de Apple entre Best Buy y Amazon este fin de semana ofrece descuentos de hasta $700 y precios tan bajos como $24.

Hemos recopilado las mejores ofertas del fin de semana de Amazon y Best Buy, pero puedes encontrar cientos de descuentos adicionales, incluso en configuraciones a pedido, en nuestra Guía de Precios de Apple.

Esta semana los AirTags están en oferta tanto en Best Buy como en Amazon, con precios que bajan hasta $24 por el paquete individual y $82.99 por el paquete de 4.

iPads

Los minoristas han reducido los precios de los iPads a tan solo $249.

La liquidación de inventario abarca también los iPads, con descuentos de fin de semana que reducen los precios de las tabletas de Apple a tan solo $249.

AirPods y Beats

Ahorra hasta un 43% en Beats y AirPods este fin de semana.

La guerra de precios entre los dos minoristas continúa en los AirPods y Beats, que actualmente tienen descuentos de hasta un 43% en Amazon y Best Buy.

AirPods

Beats

MacBook Air

Aprovecha descuentos de hasta $400 en los modelos actuales de MacBook Air de Apple.

Best Buy tiene algunos de los precios más bajos vistos en el MacBook Air de Apple, con descuentos especialmente agresivos en la línea de 15 pulgadas de hasta $400. Muchas de las ofertas expiran el domingo 3 de marzo.

M1 MacBook Air de 13″ (GPU de 7 núcleos, 8GB de RAM, 256GB de SSD): $749,99 (descuento de $250) en Amazon y Best Buy

MacBook Air de 13″ M2 (GPU de 8 núcleos, 8GB de RAM, 256GB de SSD): $949 ($150 de descuento) en Best Buy

MacBook Air de 15″ M2, 8GB de RAM, 256GB de SSD: $999 ($300 de descuento) en Best Buy

MacBook Air de 15″ M2, 8GB de RAM, 512GB de SSD: $1,199 ($300 de descuento) en Best Buy

MacBook Air de 15″ M2, 16GB de RAM, 1TB de SSD: $1,499 ($400 de descuento) en Best Buy

Compra ofertas en cada configuración en nuestra Guía de Precios de Mac.

MacBook Pro

Los modelos de MacBook Pro tienen precios tan bajos como $999.

Los modelos actuales y discontinuos de MacBook Pro también son elegibles para descuentos significativos, con precios tan bajos como $999.

Modelos actuales

MacBook Pro 16″ M3, CPU de 12C, GPU de 18C, 18GB, 512GB, Space Black: $2,249 ($250 de descuento) en Amazon y para miembros de Best Buy Plus

MacBook Pro 16″ M3, CPU de 12C, GPU de 18C, 36GB, 512GB, Space Black: $2,649 ($250 de descuento) para miembros de Best Buy Plus

MacBook Pro 16″ M3 Max, CPU de 16C, GPU de 40C, 48GB, 1TB, Space Black: $3,749 ($250 de descuento) para miembros de Best Buy Plus

Modelos discontinuos

Apple Watch

Adquiere un Apple Watch por tan solo $199.

Por último, pero no menos importante, una variedad de estilos de Apple Watch están en oferta. Puedes encontrar aún más ofertas en toda la gama en nuestra Guía de Precios de Apple Watch.