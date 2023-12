El líder de la democracia de Hong Kong, Jimmy Lai, enfrenta juicio después de una larga demora.

A diferencia de otros magnates de Hong Kong que tuvieron cuidado de no provocar a los líderes de China, Jimmy Lai ha sido un rebelde orgulloso durante mucho tiempo. Fundó un periódico con una inclinación decididamente anti-Pekín. Ha sido un rostro prominente en las masivas protestas prodemocráticas. Presionó a funcionarios estadounidenses para protestar por la declinante autonomía de la ciudad. Luego, en 2020, el Sr. Lai fue arrestado, convirtiéndose en uno de los primeros objetivos prominentes de una ley de seguridad nacional impuesta por Pekín para aplastar la oposición. El lunes, después de tres años en la cárcel y de retrasos procesales inusualmente largos, el Sr. Lai finalmente tuvo su día en la corte.

El Sr. Lai, de 76 años, ha sido acusado de “colusión con fuerzas extranjeras” bajo la ley de seguridad nacional y enfrenta hasta cadena perpetua si es declarado culpable. Actualmente cumple una sentencia de cinco años en un caso de fraude, aparentemente en confinamiento solitario. Tanto activistas de derechos humanos como los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña han denunciado los cargos contra el Sr. Lai como falsos y políticamente motivados. “Jimmy Lai es un símbolo de un ataque descarado y directo a lo que el Partido Comunista considera la cosa más importante: un control sólido y exhaustivo” por parte del partido en Hong Kong, dijo Willy Lam, experto en China en la Fundación Jamestown en Washington.

Las autoridades no solo han utilizado la ley de seguridad nacional en contra del Sr. Lai, sino también para silenciar la disidencia en toda la ciudad. Sus investigaciones han obligado a los medios independientes a cerrar, han expulsado a los legisladores prodemocráticos y han sofocado las bulliciosas manifestaciones en campus y calles que en el pasado distinguieron a Hong Kong del resto de China y le dieron una reputación de ser vibrante, desenfadada y abierta.

Alrededor del juzgado en Hong Kong donde se iba a celebrar el juicio de Lai, se ha reforzado la seguridad. Perros policías fueron llevados alrededor de la entrada del juzgado mientras decenas de furgonetas policiales, incluidos vehículos blindados, rodeaban las carreteras cercanas. Alexandra Wong, una activista veterana conocida como “Abuelita Wong”, agitaba la bandera británica, evocando el pasado colonial de Hong Kong antes de que Gran Bretaña lo devolviera a China. Ella gritó “¡Apoyo a Jimmy Lai! ¡Defiendo la verdad!” antes de ser encerrada en un recinto por agentes de policía. Desde el arresto del Sr. Lai, la ciudad ha cambiado drásticamente. Ahora está dirigida por John Lee, un ex jefe de seguridad que lideró la represión que llevó a docenas de figuras de la oposición como el Sr. Lai a la cárcel. El gobierno también tiene ahora el poder de vetar a los candidatos que se postulan para elecciones, descalificando a cualquiera que se considere desleal a Pekín. Se alienta a los residentes a espiar a sus colegas y vecinos.

El Sr. Lai enfrenta cargos de colusión con fuerzas extranjeras bajo la ley de seguridad nacional, así como un cargo de sedición basado en comentarios que hizo en línea y en artículos publicados por su periódico, Apple Daily.

Mr. Lai, quien nació en la China continental y se mudó a Hong Kong a los 12 años, no siempre ha sido un dolor de cabeza para Beijing. Durante un tiempo, su historia fue la de la oportunidad y el éxito en Hong Kong, trabajando desde el suelo de la fábrica para hacer una fortuna construyendo Giordano, una cadena minorista de ropa que abrió tiendas en toda Asia. Sin embargo, 1989, cuando los activistas estudiantiles en las ciudades chinas presionaron por una mayor participación en su gobierno, la política de Mr. Lai se endureció. Impresionó camisetas y pancartas de protesta en apoyo de los activistas que inundaron las calles de Beijing. Después de que los soldados chinos mataron a cientos, posiblemente miles, de manifestantes que habían ocupado la Plaza de Tiananmen, el Sr. Lai decidió convertirse en editor, lanzando Next Magazine en 1990 y Apple Daily en 1995. “Creo en los medios de comunicación, al entregar la información, en realidad estás liberando la libertad “, dijo el Sr. Lai en una entrevista en 2020 con The New York Times.

Para 1996, el Sr. Lai había insultado a Li Peng, el primer ministro chino que había ordenado la represión de 1989 a los manifestantes estudiantiles. Después de esa acción, las autoridades en China comenzaron a cerrar las tiendas de Giordano y el Sr. Lai decidió vender sus acciones en el negocio de ropa y concentrarse en la publicación.

En la última década, el Sr. Lai se convirtió en la figura mediática de oposición principal de Hong Kong. Sus medios de comunicación dieron una amplia cobertura a los manifestantes prodemocráticos en 2014, cuando ocuparon grandes áreas de la ciudad durante lo que se conoció como el Movimiento de los Paraguas, y nuevamente en 2019 y 2020. Ha sido un blanco frecuente, tanto verbal como físicamente: los medios pro-Beijing lo han vilipendiado durante mucho tiempo, y la entrada a su hogar, una villa de la década de 1930 en una calle arbolada de Kowloon, ha sido objeto de ataques incendiarios.

En 2020, después de que Beijing impuso la nueva ley de seguridad en Hong Kong, las autoridades allanaron rápidamente las oficinas de Apple Daily. El Sr. Lai fue arrestado, luego puesto en libertad bajo fianza. El periódico se vio obligado a cerrar en 2021 después de que varios editores y escritores de alto rango y un ejecutivo senior del grupo mediático del señor Lai fueron acusados de “conspiración para cometer colusión” con fuerzas extranjeras. El año pasado, esos ex empleados se declararon culpables… En agosto, The Associated Press publicó imágenes y fotografías raras del Sr. Lai en la prisión Stanley, una instalación de máxima seguridad, donde pasaba 23 horas al día en confinamiento solitario. The A.P. informó que el Sr. Lai, quien se podía ver en las fotografías con un uniforme de prisión marrón, solo salía por 50 minutos al día para hacer ejercicio solo en un pequeño recinto coronado por alambre de púas.

El hijo de Lai, Sebastien Lai, dijo en una entrevista que no había visto a su padre en tres años, y señaló que su padre se veía más delgado en las imágenes publicadas por la AP. Sebastien Lai ha hecho campaña ante funcionarios occidentales, incluido David Cameron, el secretario de Relaciones Exteriores británico, y las Naciones Unidas para ejercer presión sobre Hong Kong para que libere a su padre. “Creo que cada día que está en prisión, muestra que esas libertades por las que luchó, esas libertades por las que luchó la gente de Hong Kong, no se pueden negociar”, dijo Sebastien Lai en una entrevista.”Estoy increíblemente orgulloso del trabajo de mi padre”, agregó. “Y seguiré luchando hasta que salga de la cárcel”. Las autoridades de Hong Kong han denunciado la campaña de Sebastien Lai, incluido su testimonio en Ginebra en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio, como “interferencia extranjera” en procesos judiciales.