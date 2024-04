El jefe del PMA, McCain, pide al mundo no olvidar a Sudán y otros países, en medio del enfoque en Gaza.

La Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy McCain, ha pedido al mundo que no olvide a otros países al borde de la hambruna mientras el mundo centra su enfoque en Gaza.

“Espero que el mundo no pierda de vista a estos países que tienen una necesidad tan desesperada”, dijo McCain en una entrevista en el programa “State of the Union” de CNN con Jake Tapper.

“En este momento, Gaza está acaparando toda la atención”, continuó, “Y comprensiblemente, pero no podemos olvidar Sudán, la República Democrática del Congo, Somalia, Yemen, Haití, como mencionaste.”

“Estas son partes del mundo que están literalmente al borde de provocar una crisis alimentaria aún mayor que ya está ocurriendo en este momento. Y hablaré específicamente de Sudán sobre eso”, agregó.

McCain, quien ha alertado públicamente sobre la posibilidad de hambruna en Gaza, dijo que también ha centrado su trabajo en la crisis que se desarrolla en Sudán y en otros lugares.

Según el PMA, casi 18 millones de personas en Sudán enfrentan “inseguridad alimentaria aguda” y 7.7 millones de personas han sido desplazadas, dentro y fuera de Sudán, desde abril de 2023.

