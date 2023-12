El iPhone plegable de Apple está más cerca mientras Samsung Display comienza la reorganización internaEl iPhone plegable de Apple está un paso más cerca a medida que Samsung Display comienza a reorganizarse internamente.

Samsung Display está realizando cambios organizativos en preparación para el lanzamiento de los productos plegables de Apple, rumoreados para incluir un iPhone, iPad y MacBook plegables.

La noticia

esta semana, un nuevo informe de The Elec de Corea reveló que Samsung Display “ha llevado a cabo una reorganización organizativa centrada en enfocar sus capacidades en responder a los productos plegables de Apple y establecer un equipo independiente de microdisplays para dispositivos XR.” The Elec cita fuentes de la industria que afirman que Samsung “recientemente realizó una reorganización organizativa”.

Por qué importa

(Crédito de la imagen: Antonio De Rosa / ADR Studios)

La incursión de Apple en el mundo de los dispositivos plegables aún está lejos. Sin embargo, muchas empresas rivales han lanzado con éxito teléfonos y tabletas plegables, dejando la pregunta sobre la respuesta de Apple en el aire. Sabemos que Apple está trabajando en varios dispositivos plegables, pero todavía no hemos visto rumores concretos ni filtraciones al respecto. La noticia revela que este proyecto todavía está en marcha.

Dentro de la cadena de suministro

Según el informe de hoy, “Display y LG Display ya están trabajando en proyectos para productos plegables de Apple, incluidos 20,25 pulgadas.” La medida proporcionada probablemente se refiere a un dispositivo en su máxima extensión, lo que indica que Apple podría estar planeando un dispositivo plegable más grande que cualquier dispositivo móvil o MacBook que actualmente vende.

La historia hasta ahora

(Crédito de la imagen: Google)

Sabemos de varios productos plegables de Apple en producción. Recientemente se informó que Apple podría presentar un nuevo iPad plegable tan pronto como el próximo año. También hemos escuchado hablar de un MacBook plegable que podría lanzarse en 2026, y la compañía también tiene supuestamente un iPhone plegable en proceso con un diseño de concha similar al Samsung Galaxy Z Flip.

Opinión de iMore sobre el iPhone plegable

Un iPhone, iPad o Mac plegable de algún tipo parece grabado en el futuro de Apple, pero no entiendo la emoción. Nunca me he sentido atraído incluso vagamente por los dispositivos plegables ofrecidos por empresas como Samsung o Motorola. Me parecen bastante llamativos y ciertamente más frágiles que los teléfonos inteligentes regulares. Si tuviera que elegir, lo más atractivo de estos productos prospectivos probablemente sería el iPad, dado que Apple podría aumentar considerablemente el tamaño de la pantalla o reducir en gran medida el tamaño total del dispositivo, dándonos espacio de pantalla de iPad dentro de un paquete del tamaño de un iPhone. Estoy seguro de que Apple tendrá una visión interesante sobre la caída infernal de los dispositivos plegables, el pliegue en el medio de la pantalla, pero hasta que lo vea a la venta, considérenme completamente decepcionado por los rumores.

