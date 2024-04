El iPhone 16 contará con botones capacitivos con retroalimentación háptica.

Los botones del iPhone 16 no serán mecánicos y contarán con un sistema háptico similar al Touch ID del iPhone SE, según un informe. Antes del anuncio del iPhone 15 Pro y Pro Max, había mucha especulación sobre Apple sustituyendo sus botones mecánicos por unos sensibles al tacto. Sin embargo, la compañía al parecer no pudo hacer que funcionaran adecuadamente a tiempo. Como resultado, Apple tuvo que posponerlo por un año.

Ahora, un nuevo informe de Economic Daily afirma que Apple ha realizado un gran pedido de estos componentes a Advanced Semiconductor Engineering (ASE). Esto sugiere que la compañía finalmente podrá lanzar el nuevo iPhone 16 con esta tecnología.

Esto significa un menor riesgo de falla para el iPhone y una mejora en la resistencia al agua. Como estos botones no se mueven, no sufren desgaste de la misma manera que un botón convencional. Esto finalmente reducirá el número de reparaciones necesarias en estos nuevos iPhones. Además, esto permitiría a Apple mejorar la resistencia al agua al no tener que dejar márgenes de tolerancia alrededor de los botones.

Esperamos que el iPhone 16 cuente con un nuevo botón de Captura para controlar la cámara. Parece que Apple quiere, según el informe, reemplazar todos los botones mecánicos con esta nueva tecnología. Si ese es el caso, nos sorprendería si el nuevo botón no lo incluyera también. Lo descubriremos oficialmente en septiembre, pero suena muy interesante.

