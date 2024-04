El intérprete de Shohei Ohtani se entrega para enfrentar cargos criminales.

Intérprete de Shohei Ohtani se entrega para enfrentar cargos criminales – CBS News

Ippei Mizuhara, intérprete de la estrella de béisbol Shohei Ohtani, se ha entregado para enfrentar cargos criminales que incluyen fraude bancario. Los fiscales federales dicen que Mizuhara robó a la estrella de los Dodgers de Los Ángeles para pagar deudas de juego.

