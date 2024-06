El hogar inicial de $200,000 se está extinguiendo.

“

Hace más de un año, Ali Wolf, economista principal de Zonda, le dijo a Fortune que la casa de inicio de $300,000 estaba en peligro de extinción. En ese momento, la firma de datos y consultoría de vivienda encontró que la proporción de proyectos por debajo de $300,000 estaba disminuyendo en todo el país, al igual que la asequibilidad. “

“Estamos creando, involuntariamente, una sociedad de inquilinos no por elección, sino por fuerza”, dijo Wolf. El alquiler tampoco es barato, aunque algunos predicen que alquilar será más barato que comprar durante años. Aun así, en la mente de Wolf, las casas de $300,000 deberían haber sido accesibles. Pero todo, desde el costo de los materiales de construcción hasta la disponibilidad de terrenos y la falta de viviendas hasta la regulación, hizo que fuera mucho más difícil construir viviendas asequibles, y gran parte de ello se derivó del auge de la vivienda impulsado por la pandemia.

Un informe de Realtor.com publicado el jueves parecía confirmar la disminución en el número de viviendas asequibles. “En los últimos años, el número de viviendas por debajo de $200,000 ha pasado de alrededor de la mitad de todas las ventas a menos de una cuarta parte de las ventas en 2023”, señaló, calificando la estadística como “una prueba contundente de la disminución de la asequibilidad en todo el país.”

La asequibilidad está en mal estado, eso no es ningún secreto; este es solo otro indicador más de esa tendencia. Los precios de las viviendas se dispararon durante la pandemia: ahora son un 45% más altos que antes, según Zillow, y el pago mensual típico de la hipoteca es un 115% más alto desde ese momento. Y, dado que no hay suficientes viviendas para todos, los precios no han bajado realmente. (Hay algunas áreas metropolitanas donde los precios de las viviendas han disminuido con respecto al año anterior, pero son menos de una docena; a nivel nacional, los precios de las viviendas alcanzaron su noveno máximo histórico en el último año). En cualquier caso, el precio de venta medio de las casas vendidas en el país es de $420,800, y la tasa de interés hipotecario fijo promedio semanal a 30 años es del 6.95%.

‘Dónde se esconden todas las casas de $200,000’

Hay algunas señales de que la apreciación de los precios de las viviendas se está desacelerando, y las tasas de interés hipotecario están bajando, pero puede que no sea lo suficientemente rápido para cualquiera que quiera comprar una casa. Aun así, Realtor.com analizó datos de listados de la primera semana de este mes y compiló una lista de lo que llamó “refugios de asequibilidad… dónde se esconden todas las casas de $200,000”. Déjame decirte, no hay ni una sola en soleada California, ni siquiera en Texas, su contraparte más barata, y a veces más popular.

Lauderdale Lakes, Florida

Precio medio de lista: $149,350

Número de listados por debajo de $200,000: 239

Porcentaje de listados por debajo de $200,000: 85%

Precio medio de lista: $175,000

Número de listados por debajo de $200,000: 404

Porcentaje de listados por debajo de $200,000: 70%

Precio medio de lista: $138,600

Número de listados por debajo de $200,000: 214

Porcentaje de listados por debajo de $200,000: 70%

Precio medio de lista: $90,000

Número de listados por debajo de $200,000: 1,586

Porcentaje de listados por debajo de $200,000: 64%

Precio medio de lista: $161,194

Número de listados por debajo de $200,000: 213

Porcentaje de listados por debajo de $200,000: 68%

Precio medio de lista: $114,500

Número de listados por debajo de $200,000: 98

Porcentaje de listados por debajo de $200,000: 80%

Precio medio de lista: $104,000

Número de listados por debajo de $200,000: 245

Porcentaje de listados por debajo de $200,000: 64%

Precio medio de lista: $143,950

Número de listados por debajo de $200,000: 133

Porcentaje de listados por debajo de $200,000: 68%

Precio medio de lista: $164,950

Número de listados por debajo de $200,000: 153

Porcentaje de listados por debajo de $200,000: 66%

Precio medio de lista: $135,475

Número de listados por debajo de $200,000: 512

Porcentaje de listados por debajo de $200,000: 61%

Sin embargo, estas casas de inicio podrían no ser de $200,000 para siempre. “Todavía son algunos de los lugares más asequibles del país, pero han experimentado mucho crecimiento de precios en el último año o así”, dijo Hannah Jones, analista económica senior de Realtor.com, en el informe.

Suscríbete al boletín informativo CFO Daily para mantenerte al día con las tendencias, problemas y ejecutivos que configuran las finanzas corporativas. Regístrate gratis.”