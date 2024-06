La paz entre Ucrania y Rusia sigue siendo tan esquiva como siempre. Pero en 2022 estaban dialogando.

Un tratado de Ucrania-Rusia de abril de 2022, publicado aquí en su totalidad por primera vez.

Con Rusia y Ucrania en su tercer año de guerra total, no hay un camino claro hacia la victoria militar para ninguno de los dos lados. Tampoco hay perspectivas inmediatas de un alto al fuego y un eventual plan de paz, con ambos lados aferrándose a posiciones irreconciliables. Pero los problemas que tendrían que ser abordados en cualquier futuro acuerdo de paz son evidentes, e de hecho estuvieron en el centro de las negociaciones hace dos años que exploraron los términos de paz con un detalle notable. Documentos revisados por The New York Times arrojan luz sobre los puntos de desacuerdo que tendrían que ser superados. Los documentos surgieron de sesiones de negociación que tuvieron lugar en las semanas posteriores al inicio de la guerra, de febrero a abril de 2022. Fue la única vez que se sabe que los funcionarios ucranianos y rusos se involucraron en conversaciones directas de paz. Las conversaciones fracasaron mientras ambos bandos se atrincheraban en el campo de batalla, pero no antes de que los negociadores produjeran varios borradores de un tratado que se suponía garantizaría la seguridad futura de Ucrania mientras cumplía con algunas demandas del presidente Vladimir V. Putin. Hoy, incluso con cientos de miles de muertos y heridos, Moscú y Kiev parecen estar más lejos de la paz que en cualquier otro momento desde la invasión a gran escala. El viernes, el Sr. Putin dijo que Rusia aceptaría un alto el fuego solo si Ucrania entregaba cuatro regiones que el Kremlin ha declarado como parte de Rusia y abandonaba sus aspiraciones a la OTAN. Era básicamente una demanda de capitulación, que el gobierno ucraniano denunció de inmediato. Las demandas actuales de Ucrania, una retirada de todas las fuerzas rusas del territorio ucraniano, también parecen poco realistas dada la aparente resolución del Sr. Putin y las actuales ventajas de su ejército. Esto incluye la Península de Crimea, que el Sr. Putin anexó en 2014 en una operación rápida que considera central para su legado. Pero en algún momento, ambos bandos podrían regresar a la mesa de negociaciones de nuevo, un escenario que se espera se discuta mientras Ucrania reúne a decenas de países, aunque no a Rusia, para una conferencia de paz en Suiza este fin de semana. Si y cuando Ucrania y Rusia reanuden las negociaciones directas, los problemas planteados en los documentos producidos al comienzo de la guerra, incluido el estatus de los territorios ucranianos ocupados y las garantías de seguridad futura de Ucrania, seguirían siendo relevantes.