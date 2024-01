El gran plan del templo hindú de Modi crea ganadores en el mercado de valores El gran plan del templo hindú de Modi beneficia al mercado de valores

(Bloomberg) — Una serie de acciones pequeñas que se espera que obtengan grandes ganancias con la apertura de un controversial templo hindú en la India han surgido como ganadores.

Las acciones de empresas relacionadas con el desarrollo de Ayodhya han aumentado ante las perspectivas de que la ciudad del templo se convierta en un destino turístico religioso. Praveg Ltd., que ha instalado tiendas de lujo cerca de Ayodhya, y Allied Digital Services Ltd., que obtuvo un contrato para una red de videovigilancia CCTV, han subido más del 55% en el último mes. Kamat Hotels India Ltd. aumentó aproximadamente un 35% durante el período.

El primer ministro Narendra Modi inaugurará el templo dedicado al dios-rey hindú Ram en la ciudad situada en el estado norteño de Uttar Pradesh el lunes. El sitio es el centro de un proyecto de varios miles de millones de dólares para desarrollar peregrinaciones y turismo en la zona. El mes pasado se abrió un nuevo aeropuerto y se renovó la estación de tren, mientras que hoteles, minoristas y bancos también están buscando expandirse.

Praveg dijo que ya está presenciando “una avalancha entre agentes de viajes y devotos” en su sitio de Ayodhya antes de la inauguración. El contrato en Ayodhya puso a Allied Digital en el foco, dijo Vaibhav Vidwani, analista de la correduría Bonanza Portfolio Ltd. “Puede ayudar a que busque proyectos similares”, dijo.

Un impulso para renovar la infraestructura alrededor del templo ayudará a transformar el estado más populoso del país. Multimillonarios como Mukesh Ambani y Gautam Adani están entre los invitados al evento, lo que destaca la atención y enfoque que es probable que reciba la infraestructura de la ciudad.

“Uno puede ver la cantidad de nuevos aeropuertos en la región o la expansión de los negocios – todo apunta hacia un crecimiento sostenido”, dijo Sukumar Rajah, director de gestión de cartera de Franklin Templeton Emerging Markets Equity. Él espera que Uttar Pradesh surja como una fuente importante de actividad comercial y turística en los próximos años.

