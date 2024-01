El General Nayev afirma que Ucrania ha aumentado la defensa en su frontera norte en más del 60% en los últimos meses.Ucrania refuerza la defensa de su frontera norte en más del 60% en los últimos meses, dice el General Nayev.

Ucrania ha desplegado un 63% más de equipo en líneas defensivas a lo largo de la frontera norte del país en los últimos meses, dijo Serhiy Nayev, comandante de las Fuerzas Conjuntas de las Fuerzas Armadas, el 12 de enero.

Nayev enfatizó que, a pesar de los ataques periódicos rusos en la zona fronteriza, la situación en la región de Chernihiv está bajo control. No hay grandes formaciones ofensivas rusas allí, aunque el enemigo emplea regularmente grupos de artillería, sabotaje y reconocimiento, y drones de ataque en la zona.

“No estamos ociosos”, dijo Nayev.

“Las fuerzas de defensa están actuando preventivamente. Estamos aumentando el número y la efectividad de los grupos móviles de defensa aérea y llevando a cabo trabajo contradiversionista. Pero el enfoque principal está en la construcción de líneas defensivas y la creación de un poderoso sistema de obstáculos ingenieriles.”

Estos obstáculos incluyen la construcción de estructuras protectoras de concreto, búnkeres y posiciones de tiro a lo largo de la frontera.

En el futuro, el ejército planea desplegar minas en ciertos sectores de la frontera, dijo Nayev. Agregó que tales preparativos ayudan a disuadir un ataque potencial de al menos un batallón de tropas rusas.

Medidas similares para fortalecer la frontera se están tomando en otras regiones, desde Volyn hasta Kharkiv.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron previamente que Rusia ha concentrado alrededor de 19,000 soldados cerca de la frontera con las regiones de Sumy y Chernihiv. Sin embargo, las autoridades no han visto indicaciones de que el enemigo esté creando grupos de ataque para un ataque en el norte de Ucrania.

