El gabinete nombra a un jefe interino de la agencia de reserva estatal El gabinete nombra al jefe interino de la agencia estatal de reservas

El Gabinete de Ministros de Ucrania ha nombrado a Yanina Kryvda como jefa interina de la Reserva Estatal, según un decreto emitido el 22 de diciembre.

Este nombramiento es temporal “hasta que se nombre al jefe de la agencia de acuerdo con el procedimiento establecido”, según el decreto.

El anterior jefe interino, Dmytro Babak, fue destituido de su cargo.

En 2020, el Gabinete aprobó la propuesta del entonces Ministro de Desarrollo Económico y Comercio, Ihor Petrashko, de nombrar al jefe de la Reserva Estatal a través de un contrato para el servicio civil, sin competencia.

La Reserva Estatal está trabajando actualmente en el desarrollo de un nuevo formato para la adquisición y actualización del stock, en previsión de la implementación de la Ley de Reservas Estatales.

A partir de julio de 2023, la actualización del stock se llevará a cabo a través de subastas electrónicas abiertas en la plataforma Prozoro.Sale, reemplazando el formato de ventas analógico anterior, que se realizaba a través de una subasta física.

De manera similar, las adquisiciones en la Reserva Estatal ahora se realizan a través de la SE “Adquisiciones Profesionales”. Desde noviembre, la Reserva Estatal ha estado llevando a cabo una venta a gran escala de artículos obsoletos comprados hace más de 15 años.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine