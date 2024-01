El Gabinete de la UA aprueba a Fedorov como gobernador regional de Zaporizhzhya. El Gabinete de la UA aprueba a Fedorov como gobernador regional de Zaporizhzhya.

El Gabinete de Ministros de Ucrania respaldó las decisiones del presidente Volodymyr Zelenskyy de destituir a Yuriy Malashko como jefe de la Administración Estatal Regional de Zaporizhzhya y nombrar a Ivan Fedorov como su sucesor, informó el servicio de prensa del gobierno en Telegram el 23 de enero.

Malashko había ocupado el cargo de gobernador regional desde febrero de 2023 y anteriormente se desempeñó como subdirector del Centro Antiterrorista en el servicio de seguridad SBU de Ucrania.

Fedorov se convirtió en alcalde de Melitopol después de ganar las elecciones locales en el otoño de 2020. Fue secuestrado por fuerzas rusas el 11 de marzo, después del inicio de la invasión rusa a gran escala. Fue torturado por sus captores, quienes exigieron que Fedorov declarara públicamente “apoyo” a los invasores. Fedorov se negó a cooperar con los rusos, dijo Zelenskyy.

Fedorov finalmente fue liberado el 16 de marzo, luego de un intercambio que involucró a nueve reclutas rusos. El presidente le otorgó la Orden al Valor grado 3.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine