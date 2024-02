El fraile que se convirtió en el hombre de confianza del Vaticano en inteligencia artificial.

Antes del amanecer, Paolo Benanti subió a la torre campanario de su monasterio del siglo XVI, admiró el amanecer sobre las ruinas del foro romano y reflexionó sobre un mundo en cambio.“Fue una maravillosa meditación sobre lo que está sucediendo adentro”, dijo, caminando a la calle con su hábito de fraile. “Y afuera también”.Hay mucho en juego para el Padre Benanti, quien, como el ethicista en inteligencia artificial de confianza del Vaticano y el gobierno italiano, pasa sus días pensando en el Espíritu Santo y los fantasmas en las máquinas.En las últimas semanas, el profesor de ética, sacerdote ordenado y autoproclamado geek se ha unido a Bill Gates en una reunión con la primera ministra Giorgia Meloni, presidió una comisión para salvar a los medios italianos de los chatarrones sobrios y la inteligencia artificial general, y se reunió con funcionarios del Vaticano para promover el objetivo del Papa Francisco de proteger a los vulnerables de la inminente tormenta tecnológica.En una conferencia organizada por la antigua orden de los Caballeros de Malta, dijo a una multitud de embajadores que se necesita un “gobierno global, de lo contrario, el riesgo es el colapso social”, y promocionó la Llamada de Roma, un esfuerzo conjunto del Vaticano, el gobierno italiano, el Valle del Silicio y las Naciones Unidas que él ayudó a organizar para salvaguardar un mundo valiente nuevo que tiene tales chatbots. en él.Autor de muchos libros (“Homo Faber: La condición tecnohumana”) y una figura habitual en los paneles internacionales de inteligencia artificial, el Padre Benanti, de 50 años, es profesor en el Gregoriano, la Harvard de las universidades pontificias de Roma, donde enseña teología moral, ética y un curso llamado “La caída de Babel: Los desafíos de la inteligencia artificial, las redes sociales y digitales “.Para una iglesia y un país que buscan aprovechar, y sobrevivir, la próxima revolución de la inteligencia artificial, su trabajo es proporcionar asesoramiento desde una perspectiva ética y espiritual. Comparte sus ideas con el Papa Francisco, quien en su mensaje anual del Día Mundial de la Paz el 1 de enero pidió un tratado global para garantizar el desarrollo y uso ético de la IA para evitar un mundo carente de misericordia humana, donde algoritmos inescrutables deciden quién recibe asilo, quién obtiene una hipoteca, o quién, en el campo de batalla, vive o muere.Esas preocupaciones reflejaron las del Padre Benanti, quien no cree en la capacidad de autorregulación de la industria y piensa que se requieren algunas reglas en un mundo donde las deepfakes y la desinformación pueden erosionar la democracia.Le preocupa que los maestros de los universos de la IA estén desarrollando sistemas que amplíen los abismos de la desigualdad. Temer que la transición a la IA sea tan abrupta que campos profesionales enteros se dediquen a tareas menores, o nada, privando a las personas de dignidad y desatando “olas de desesperación”. Esto, dijo, plantea enormes preguntas sobre la redistribución de la riqueza en un universo dominado por la IA.Pero también ve el potencial de la IA. Para Italia, con una de las poblaciones más envejecidas y decrecientes del mundo, el Padre Benanti está pensando mucho en cómo la IA puede mantener a flote la productividad. Y todo el tiempo aplica su perspectiva sobre lo que significa estar vivo y ser humano cuando las máquinas parecen más vivas y humanas. “Esta es una pregunta espiritual”, dijo.Después de su meditación matutina, el padre Benanti caminó, con la parte inferior de sus vaqueros azules asomando bajo sus ropas negras, hacia el trabajo. Pasó por la columna de Trajano del siglo II y cruzó cuidadosamente una de las calles más transitadas de Roma por el paso de peatones.”Esta es la peor ciudad para los coches autónomos”, dijo. “Es demasiado complicado. Quizás en Arizona”.Su oficina en el Gregoriano está decorada con grabados enmarcados de su propia fotografía de calle: imágenes de romanos desafortunados arrastrando cigarrillos, una pareja aburrida que prefiere sus teléfonos móviles a su bebé, y fotos de él y el Papa Francisco estrechándose las manos. Su vocación religiosa, explicó, vino después de la científica.Nacido en Roma, su padre trabajó como ingeniero mecánico y su madre enseñaba ciencias en la escuela secundaria. Mientras crecía, le encantaban “El Señor de los Anillos” y Dungeons and Dragons, pero no era un asiduo a los juegos, ya que también fue parte de los Boy Scouts que coleccionaban insignias de fotografía, navegación y cocina.Cuando su grupo de 12 años visitó Roma para hacer caridad, conoció al Mons. Vincenzo Paglia, quien era entonces párroco, pero que, al igual que él, pasaría a trabajar para el gobierno italiano como miembro de la comisión del país sobre el envejecimiento y el Vaticano. Ahora el cardenal Paglia es el superior del Padre Benanti en la Pontificia Academia para la Vida de la iglesia, a cargo de lidiar con cómo promover la ética de la iglesia sobre la vida en medio de los trastornos bioéticos y tecnológicos.A mediados de la década de 1990, un tío le regaló una computadora doméstica Texas Instruments en Navidad. Buscó reconfigurarla para jugar videojuegos. “Nunca funcionó”, dijo.Asistió a una escuela secundaria que hacía hincapié en los clásicos. Para probar su credibilidad de antigüedad, explotó, mientras caminaba hacia el trabajo, con el comienzo de la Odisea en griego antiguo, y un maestro de filosofía le dijo que tenía un futuro reflexionando sobre el significado de las cosas. Pero el funcionamiento de las cosas ejercía una mayor atracción, y obtuvo un título de ingeniería en la Universidad Sapienza de Roma. No fue suficiente.”Empecé a sentir que algo faltaba”, explicó, y dijo que avanzar en la formación de ingenieros borra el misticismo que las máquinas tenían para él. “Simplemente rompí la magia”.En 1999, su entonces novia pensó que necesitaba más a Dios en su vida. Fueron a una iglesia franciscana en Massa Martana en Umbría, donde su plan funcionó demasiado bien porque luego se dio cuenta de que necesitaba un espacio sagrado donde pudiera “dejar de cuestionar la vida”.A finales de año, había dejado a su novia y se unió a la orden franciscana, para consternación de sus padres, quienes preguntaron si estaba compensando una mala ruptura. Abandonó Roma para estudiar en Asís, el hogar de San Francisco, y durante la próxima década, pronunció sus votos finales como fraile, fue ordenado sacerdote y defendió su tesis sobre el mejoramiento humano y los cyborgs. Conseguir su trabajo en el Gregoriano y, finalmente, como el chico de la ética en tecnologías de la información del Vaticano.”Es convocado por muchas instituciones”, dijo el cardenal Gianfranco Ravasi, quien solía dirigir el departamento de cultura del Vaticano, donde el Padre Benanti era asesor científico.En 2017, el cardenal Ravasi organizó un evento en la embajada italiana ante la Santa Sede donde el Padre Benanti habló sobre la ética de la inteligencia artificial. Los funcionarios de Microsoft que asistieron quedaron impresionados y pidieron mantenerse en contacto. Ese mismo año, el gobierno italiano le pidió que contribuyera a documentos de política de inteligencia artificial y al año siguiente solicitó con éxito formar parte de la comisión del país para desarrollar una estrategia nacional de inteligencia artificial.Luego, en 2018, se reconectó con el cardenal Paglia, un favorito de Francisco, y le dijo “mira, algo grande se está moviendo”. Poco después, los contactos del Padre Benanti en Microsoft le pidieron que ayudara a organizar una reunión entre Francisco y el presidente de Microsoft, Brad Smith.El Padre Benanti, como parte de la delegación del Vaticano, tradujo términos técnicos durante la reunión de 2019. Francisco, dijo, al principio no se dio cuenta de lo que realmente hacía Microsoft, pero le gustó que el Sr. Smith sacó de su bolsillo uno de los discursos del Papa sobre las redes sociales y mostró al pontífice las preocupaciones destacadas y compartidas por el ejecutivo de negocios.Francisco, quien según el padre Benanti se ha vuelto más versado en la inteligencia artificial, especialmente después de que una imagen del Papa luciendo una chamarra hinchable blanca diseñada por IA se volvió viral, se volvió más animado. Al Papa le gustó cuando la discusión era menos sobre la tecnología, dijo el Padre Benanti, y más sobre “lo que puede hacer” para proteger a los vulnerables.El mes pasado, el Padre Benanti, quien dijo que no recibe pagos de Microsoft, participó en una reunión entre el Sr. Gates, el cofundador de la empresa, y la Sra. Meloni, quien está preocupada por el impacto de la inteligencia artificial en la fuerza laboral. “Ella tiene que dirigir un país”, dijo.Ahora ha nombrado al Padre Benanti para reemplazar al jefe de la comisión de IA sobre los medios italianos con quien estaba disgustada.”La obediencia a la autoridad es uno de los votos”, dijo el Padre Benanti al tiempo que jugueteaba con los nudos del cinturón de su hábito que simboliza la promesa de obediencia, pobreza y castidad de su orden franciscana. Esa comisión está estudiando formas de proteger a los escritores italianos. El Padre Benanti cree que las empresas de IA deben ser responsables de usar fuentes con derechos de autor para entrenar a sus chatbots, aunque le preocupa que sea difícil de probar porque las empresas son “cajas negras”.