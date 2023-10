El experto afirma que Biden y Xi deben acordar detener al mundo de caer en el abismo de la guerra mundial.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el líder chino, Xi Jinping, discutirán cómo evitar la Tercera Guerra Mundial en su reunión de noviembre, según el experto internacional Ruslan Osypenko en una entrevista con Radio NV el 27 de octubre.

Rusia y China están aprovechando la indecisión de Occidente, en particular la indecisión de Estados Unidos sobre Rusia y el deseo de algunos países de volver a los negocios de siempre con Rusia, para aumentar su influencia, dijo Osypenko.

“El conflicto se encuentra en el Medio Oriente, pero puede estallar no solo en el Medio Oriente, como ya se entiende en la Unión Europea, que China, que podría influir en sus representantes, Irán y Rusia, ha adoptado simplemente una actitud neutral y de espera”, dijo el experto internacional.

China utilizará así su influencia como herramienta y discutirá la satisfacción de sus intereses nacionales en la próxima reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo Osypenko.

Lee también: ¿Qué obtendrán Putin y Xi Jinping de su reunión crucial

También sugirió que la indecisión de los países occidentales ha llevado a que el mundo esté “en llamas” y en el camino hacia la Tercera Guerra Mundial.

“Los conflictos regionales pueden fusionarse en una gran guerra”, dijo el experto internacional.

“Creo que Biden y Xi Jinping hablarán sobre cómo evitar esta gran guerra en la reunión de noviembre”, dijo Osypenko.

“Pero, por supuesto, China primero y ante todo satisfará sus propios intereses. Irán, el conflicto en el Medio Oriente, y Rusia, la guerra con Ucrania, son herramientas para ellos. Son herramientas para las discusiones con Estados Unidos. Pero lo positivo que escuché fue que China dijo que quiere negociar”.

Osypenko argumentó que ni Estados Unidos ni China están preparados económicamente, políticamente y en términos de seguridad para una confrontación directa, y “el mundo se ha vuelto bipolar, China y Estados Unidos están estableciendo la agenda para el siglo XXI, y necesitan llegar a un acuerdo, resolver problemas globales como prevenir una guerra nuclear, no proliferación de armas nucleares, calmar estos conflictos y restaurar o intentar restaurar el comercio global”.

El Medio Oriente fue “encendido” para utilizarlo como instrumento de influencia en las negociaciones, según Osypenko.

Lee también: ¿Qué esperan obtener Rusia y China de su alianza: entrevista con el exministro de Relaciones Exteriores Klimkin

“Las conversaciones serán sobre el statu quo de la seguridad euroasiática, desde el punto de vista de Rusia y China, la expansión de la OTAN socava el statu quo que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial”, dijo, y señaló que China está negociando “a costa de nuestra subjetividad”.

“Así es como lo ven China y Rusia. China ha dicho que debemos abandonar la mentalidad de la Guerra Fría y los enfoques de bloques, lo que es una indicación de que la OTAN no debe expandirse. Traducido del lenguaje diplomático al lenguaje sencillo, esto significa: Ucrania debe permanecer neutral y luego habrá un equilibrio en el sistema de seguridad euroasiático. De lo contrario, si llevas a Ucrania al campo europeo, aseguras tu seguridad y tu bienestar a costa del bienestar de Rusia. Y no puedes hacer esto, como han declarado repetidamente China y Rusia”.

Según The Washington Post, Biden y Xi Jinping se reunirán en persona en noviembre de 2023 en San Francisco.

En los últimos meses, Biden ha afirmado en repetidas ocasiones que espera reunirse con Xi “en algún momento en el futuro, a corto plazo”. El mes pasado, Xi no asistió a la cumbre de líderes del G-20 en Nueva Delhi, lo cual decepcionó a Biden.

Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. ¡Apóyanos con una donación única o conviértete en Patrocinador!

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine