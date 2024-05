El evento del 7 de mayo de Apple sobre el iPad Pro y Air no incluirá el anunciado de IA rumoreado y tampoco debería.

“

Estamos a solo unos días de lo que seguramente será un evento en el que Apple presente múltiples nuevos iPads. Los rumores han sido bastante consistentes: dos nuevas tabletas iPad Pro con tecnología OLED en tamaños de 11 pulgadas y 12.9 pulgadas, así como una iPad Air 6 actualizada de 11 pulgadas que se unirá a una versión completamente nueva de 12.9 pulgadas. Y a medida que se acerca el 7 de mayo, los rumores continúan.

El último rumor sugirió que el evento de Apple el 7 de mayo no pasaría sin una mención de la palabra de moda actual del año. Hemos estado escuchando tanto sobre los planes de Apple para la inteligencia artificial que es difícil saber dónde termina la realidad y comienza la ficción. Pero parece que un informe de CNBC cae en esta última categoría, aunque más por accidente que por malicia.

CNBC nos había dicho que el CEO de Apple, Tim Cook, tiene la intención de insinuar las próximas funciones de inteligencia artificial en iPhone, iPad y Mac durante el evento del iPad la próxima semana. Pero eso, al parecer, no era correcto. Y tampoco debería serlo: Apple debería dejar que el 7 de mayo sea exclusivamente para hardware. Con la WWDC a la vuelta de la esquina, habrá mucho tiempo para noticias sobre software. Y es entonces cuando la diversión con la inteligencia artificial realmente debería comenzar.

Nada de inteligencia artificial por ahora

El informe original de CNBC explicaba que Cook tenía mucho que anunciar la próxima semana. “Cook también dijo que Apple tiene ‘grandes planes para anunciar’ desde un ‘punto de vista de la inteligencia artificial’ durante su evento del iPad la próxima semana, así como en la conferencia anual para desarrolladores de la compañía en junio”, pero 9to5Mac señala que algo salió mal con la comprensión de CNBC.

¿El resultado? Cook nunca dijo que estaría listo para insinuar las nuevas funciones de inteligencia artificial de iOS 18 el 7 de mayo, lo cual es en realidad una buena noticia. Nunca tuvo mucho sentido que Apple mencionara algo que es efectivamente ajeno a lo que está presentando. Ninguna de las mejoras de inteligencia artificial se espera que se lancen hasta septiembre como muy pronto, ¿entonces por qué serían insinuadas la próxima semana? En su lugar, Apple estaría mucho mejor utilizando el tiempo para explicar a los clientes qué hace que las nuevas tabletas y el nuevo Apple Pencil 3 sean tan impresionantes. Y, en última instancia, por qué deberían apresurarse a comprarlos.

La única posible complicación aquí es la sugerencia de Mark Gurman de Bloomberg de que el nuevo iPad Pro OLED podría usar un chip M4, en lugar del M3 que esperábamos. La sospecha es que el M4 tendrá componentes específicamente diseñados para mejorar y acelerar las funciones de inteligencia artificial, algo que aparentemente no entrará en juego hasta septiembre como muy pronto.

Lo más probable es que Apple simplemente mencione estas innovaciones (si el M4 realmente se lanza la próxima semana) y siga adelante. Luego, cuando se anuncie el iPadOS 18 el 10 de junio, puede dar la sorpresa de que todos los nuevos propietarios de iPad pueden esperar un mejor rendimiento como resultado de ese nuevo silicio brillante.

Anuncio de inteligencia artificial o no, el 7 de mayo está programado para ser un gran día. Apple no actualizó ninguno de sus iPads el año pasado, y este nuevo iPad Pro OLED parece ser una actualización notable, M4 o no. Y para aquellos que desean una tableta grande sin tener que pagar el dinero del iPad Pro, una iPad Air de 12.9 pulgadas parece ser la opción ideal.

Ahora, esperamos. El 7 de mayo no puede llegar lo suficientemente pronto.

