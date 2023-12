El embajador de Alemania discute ayuda a Ucrania en 2024 con el Ministro de Finanzas de Ucrania.

El 29 de diciembre, Serhii Marchenko, Ministro de Finanzas de Ucrania, y Martin Jäger, Embajador de Alemania en Ucrania, discutieron las necesidades presupuestarias ucranianas para el próximo año.

Fuente: Marchenko y Jäger en Twitter (X), según European Pravda

Jäger, comentando sobre la “conversación productiva y franca” con el Ministro de Finanzas de Ucrania, señaló que las partes “hablaron sobre la situación presupuestaria actual y las necesidades para el 2024.”

Cita: “Alemania continuará apoyando estrechamente a Ucrania”, dijo el embajador.

El Ministro de Finanzas de Ucrania agregó que discutió con Jäger “áreas de cooperación futura y las necesidades presupuestarias de Ucrania para el 2024” y agradeció la asistencia brindada hasta el momento.

Antecedentes:

La Unión Europea no aprobó un plan de asistencia macrofinanciera de cuatro años por 50 mil millones de euros antes de principios de 2024 debido a la posición de Hungría. En este sentido, los líderes acordaron celebrar una cumbre extraordinaria dedicada a este tema, que se llevará a cabo el 1 de febrero.

Anteriormente, los medios informaron que la Unión Europea estaba preparando un “plan B” con 20 mil millones de euros de ayuda financiera para Ucrania si el Primer Ministro Húngaro, Viktor Orbán, bloqueaba el plan principal de 50 mil millones de euros.

