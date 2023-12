El embajador alemán en Rusia afirma que Putin no muestra voluntad de negociar. El embajador alemán en Rusia afirma que Putin muestra poca disposición para negociar.

Las últimas declaraciones del embajador alemán en Rusia, Alexander Graf Lambsdorff, revelan la falta de voluntad de Vladimir Putin para participar en negociaciones sobre Ucrania. Lambsdorff también apoya el aumento de las sanciones de la UE contra Rusia como medida efectiva, aunque advierte que no se deben esperar resultados inmediatos. Mientras tanto, Rusia estaría formulando un nuevo plan de guerra a medio plazo para extender las operaciones militares en Ucrania durante otros 36 meses y capturar importantes ciudades. De acuerdo con reportes de inteligencia, Putin ha confirmado sus objetivos militares y Rusia no tiene la intención de abandonarlos en Ucrania. Por otro lado, el Director de Inteligencia Principal de Ucrania, Kyrylo Budanov, señaló que Rusia no tiene actualmente la intención de librar una guerra en 2025. Además, los informes indican que Rusia ha aumentado la producción de misiles y drones más allá de los niveles anteriores a la invasión. Sin embargo, Moscú no podrá acumular un gran stock de armas a largo alcance con estos volúmenes. Para más noticias de Ucrania, visita el artículo original en The New Voice of Ukraine.