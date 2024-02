El ejército de Myanmar culpa a una falla técnica por el accidente de un avión de combate en un vuelo de entrenamiento.

BANGKOK (AP) — Un avión de combate de Myanmar se estrelló y se incendió el jueves en el campo de la región central de Magway debido a lo que se describió como una falla técnica durante maniobras de entrenamiento, informó la televisión estatal MRTV.

El accidente tuvo lugar poco después del mediodía y se informó que el piloto se eyectó del avión y fue rescatado de manera segura. El informe televisivo mencionó solo a un piloto, pero las misiones de entrenamiento en Myanmar probablemente utilizan aviones de dos plazas MiG-29UB.

El ejército de Myanmar ha perdido al menos cuatro helicópteros y tres aviones de combate desde que tomó el poder en febrero de 2021 del gobierno electo de Aung San Suu Kyi, desencadenando una oposición no violenta que fue reprimida con fuerza mortal.

La crisis ha llevado al crecimiento de la resistencia armada y ha sumido al país en una guerra civil. El ejército, que ha lanzado ofensivas en varias partes del país, hace un uso intensivo del poder aéreo, que no puede ser desafiado eficazmente por la resistencia.

Los ataques aéreos han obligado a miles de personas a abandonar sus hogares y han causado un número desconocido de víctimas civiles. Las fuerzas de resistencia han afirmado varias veces haber derribado aeronaves militares, pero sus afirmaciones no han podido ser confirmadas.

La región de Magway donde tuvo lugar el accidente, a unos 220 kilómetros al suroeste de Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, es un bastión de la resistencia, pero no había combates en la zona en el momento del accidente.

Un residente del pueblo de Kyo Wun, que también pidió no ser nombrado para evitar ser arrestado por el ejército, dijo a The Associated Press que el avión se estrelló en un campo en la parte occidental del pueblo.

Dijo que dos pilotos aparentemente se eyectaron de manera segura con paracaídas. Agregó que las fuerzas de seguridad intentaron inspeccionar los teléfonos móviles de los aldeanos en busca de posibles fotos de los restos que aparecieron en línea.

Un miembro destacado de la Fuerza de Defensa Popular de la resistencia local, que solicitó ser identificado con su seudónimo “A Nyar Thar” por temor a ser arrestado, dijo a la AP que dos pilotos que se eyectaron fueron rápidamente recogidos por un helicóptero militar.

Identificó el avión derribado como un MiG-29, aunque el informe de TV estatal no especificó el modelo.

Medios de comunicación online independientes, incluidos Myanmar Now y Khit Thit, publicaron fotos de los supuestos restos quemados y dispersos del avión.

La mayoría de las aeronaves de combate en el ejército de Myanmar provienen de China o Rusia, que también suministran otros armamentos. Muchas naciones occidentales mantienen un embargo de armas, además de otras sanciones al ejército gobernante, y están haciendo esfuerzos para bloquear el suministro de combustible de aviación para obstaculizar los ataques de los aviones.