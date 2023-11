El corredor olímpico Oscar Pistorius solicita libertad condicional el viernes, 10 años después de un asesinato que conmocionó al mundo.

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — Oscar Pistorius podría recibir la libertad condicional el viernes después de pasar casi 10 años en prisión por asesinato. Es el último giro en la historia del corredor olímpico de doble amputación que fue uno de los atletas más admirados del mundo antes de matar a su novia disparándole múltiples veces a través de una puerta de inodoro en su casa.

Pistorius, quien cumplió 37 años esta semana, fue enviado a prisión a fines de 2014 y ha tenido una segunda oportunidad de libertad condicional en el espacio de ocho meses después de que se determinara que fue erróneamente considerado inelegible para ser liberado anticipadamente en una primera audiencia en marzo. Esto se debió a un error cometido por un tribunal de apelaciones sobre cuándo comenzó oficialmente la condena de Pistorius y si ya había cumplido el tiempo requerido.

A Pistorius inicialmente se le condenó por homicidio culposo — un cargo comparable al homicidio imprudente — por matar a Reeva Steenkamp en las horas previas al amanecer del Día de San Valentín de 2013. Esa condena fue anulada y se le condenó por asesinato después de una apelación de los fiscales. También apelaron contra una sentencia inicial de seis años por asesinato y Pistorius finalmente fue condenado a 13 años y cinco meses de prisión.

Los delincuentes graves en Sudáfrica deben cumplir al menos la mitad de su condena para ser elegibles para la libertad condicional, algo que Pistorius ha hecho.

Pistorius testificó en su juicio por asesinato que mató a Steenkamp por error y que pensó que era un intruso peligroso escondido en su baño en medio de la noche cuando disparó cuatro veces a través de la puerta con su pistola calibre 9 mm. Los fiscales argumentaron que Steenkamp había huido al cubículo del inodoro durante una discusión nocturna y que Pistorius la mató en un ataque de ira.

Finalmente, Pistorius fue condenado por asesinato por un principio legal conocido como dolus eventualis, lo que significa que actuó con extrema imprudencia y debería haber sabido que quienquiera que estuviera detrás de la puerta probablemente sería asesinado. Es comparable a un asesinato en tercer grado.

El asesinato ocurrió cuando Pistorius estaba en la cúspide de su fama y justo meses después de que se convirtiera en el primer doble amputado en competir en los Juegos Olímpicos. También fue un campeón de atletismo paralímpico y una de las figuras más publicitables del deporte después de superar la amputación de ambas piernas debajo de la rodilla de niño para correr sobre cuchillas de fibra de carbono especialmente diseñadas.

En su sensacional juicio por asesinato — que fue seguido por canales de televisión en todo el mundo — los fiscales argumentaron que había otro lado en la vida de Pistorius que involucraba armas de fuego, discotecas y enfrentamientos airados con otros. Pistorius también fue declarado culpable de un segundo cargo por disparar temerariamente una pistola en un restaurante.

La madre de Steenkamp, June Steenkamp, no se opondrá a la libertad condicional de Pistorius, dijo su abogado en un mensaje a The Associated Press. El padre de Steenkamp, Barry Steenkamp, murió en septiembre y la decisión de la madre de no oponerse a la liberación anticipada de Pistorius es un aparente suavizamiento de la posición de la familia.

June y Barry Steenkamp dieron una entrevista a un periódico británico en febrero por el décimo aniversario de la muerte de su hija y dijeron que no habían perdonado a Pistorius por matarla, que todavía creían que la había disparado intencionalmente enojado y que querían que permaneciera en prisión el resto de su vida.

Reeva Steenkamp era una modelo y estrella de reality TV de 29 años.

June Steenkamp asistió a la primera audiencia de libertad condicional de Pistorius en marzo para oponerse a su liberación pero no asistirá el viernes, dijo su abogada, Tania Koen. Un abogado leerá una declaración de June Steenkamp en esta audiencia, dijo Koen.

No hay garantía de que Pistorius sea liberado cuando comparezca ante la junta de libertad condicional en Pretoria.

Las juntas de libertad condicional toman en cuenta una amplia gama de factores, incluida la conducta del delincuente en prisión, su salud mental y cualquier riesgo que represente su liberación para la comunidad. También tienen diversas versiones de libertad condicional disponibles. Pistorius podría ser liberado en libertad condicional completa o diurna, donde puede vivir y trabajar en la comunidad pero debe regresar a prisión por las noches.

El Departamento de Correcciones dijo que si se le otorga la libertad condicional a Pistorius, es posible que no sea liberado de inmediato y que la junta de libertad condicional “tendrá que determinar la fecha de colocación si el recluso es declarado listo para ser liberado bajo libertad condicional.”

Inicialmente, Pistorius fue enviado a la prisión central de Pretoria, una cárcel infame de la era del apartheid. Fue trasladado al Centro Correccional de Atteridgeville de la ciudad en 2016.

Solo ha habido vistazos ocasionales de la vida de Pistorius en prisión durante la última década. Su padre ha dicho que ha estado dando clases bíblicas a sus compañeros de prisión, aunque también ha habido destellos de problemas, incluyendo un altercado que Pistorius tuvo con otro recluso por un teléfono de prisión que lo dejó necesitando tratamiento médico.

