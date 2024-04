El Congreso se está volviendo obsoleto, perdiendo relevancia: Rajnath Singh | Noticias de India

HYDERABAD: Criticando al Congreso por volverse ‘obsoleto’ y perder relevancia en el panorama político del país, el líder del BJP, Rajnath Singh, dijo el viernes que el BJP hace política por el bien de la construcción nacional y no simplemente para llegar al poder.

Dirigiéndose a una concentración del partido antes de que el Ministro de la Unión Kishan Reddy presentara su nominación para las elecciones de Lok Sabha, Singh también atacó al partido del Congreso alegando que el ex Gobernador del Banco de Reserva, D Subbarao, en su libro escribió que había presión para presentar una “imagen positiva” en relación a la economía durante el gobierno de la UPA.

Afirmó que gracias a la intervención del Primer Ministro Narendra Modi, la guerra entre Rusia y Ucrania se detuvo por más de cuatro horas para facilitar la evacuación de ciudadanos indios. “Quiero decir que el Congreso está completamente obsoleto. El Congreso está perdiendo continuamente su relevancia en la política india. El Congreso se dedicó a la política de apaciguamiento.

Cuando se trata de política, el BJP no hace política basada en casta, credo y religión, sino en base a la justicia y la humanidad”, dijo Singh. “Cuando se trata del BJP, no hacemos política solo para formar gobierno. Somos el partido que hace política por el bien de la construcción nacional”, afirmó.

Enfrentando al Congreso y al BRS, Singh dijo que el partido gobernante en Telangana no tiene derecho moral a pedir votos sin cumplir las promesas electorales, y que el crédito de la formación de Telangana no debería ir al BRS, sino a los sacrificios realizados por varias personas. Refiriéndose a los ‘cargos de corrupción’ durante los regímenes anteriores del Congreso, dijo que no hubo ni una sola acusación de corrupción contra los gobiernos del BJP liderados por Atal Bihari Vajpayee o Narendra Modi.

El veterano del BJP dijo que en los siete años después de que Modi asumiera como Primer Ministro, India, que está siendo considerada como la economía de más rápido crecimiento en el mundo, se elevó a la quinta posición en términos de economía y está lista para convertirse en el tercer país más grande para el 2027. Dijo que el BJP cumplió todas las promesas como la construcción del templo de Ram en Ayodhya, la derogación del Artículo 37 y la abolición del triple talaq hechas anteriormente. Descartando la información falsa que se difunde sobre la Ley de Enmienda a la Ciudadanía, Singh afirmó que las minorías en el país no perderán ciudadanía bajo esa ley.

Enumerando los logros del gobierno de la NDA, dijo que bajo el liderazgo de Modi, 25 crore de personas han sido sacadas de la pobreza en el país. Instó a la gente a votar por Kishan Reddy (Secunderabad) y Etala Rajender (Maklajgiri) y electos con amplias mayorías.