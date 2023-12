El cheque de $4 de Steve Jobs podría venderse por una gran suma de dinero

Un cheque de $4 firmado por el cofundador de Apple, Steve Jobs, está en proceso de venderse por miles de dólares.

Foto: Subasta RR

Apple es hoy en día una empresa de un billón de dólares, pero sus orígenes fueron muy humildes. No hay mejor evidencia que el cheque por $4.01 que el cofundador de la empresa, Steve Jobs, escribió para la tienda de electrónicos RadioShack.

Y ahora ese cheque está en subasta y se espera que alcance 6,000 veces su valor original. Pero la venta terminará pronto, así que hagan sus ofertas.

El cheque de $4 de Steve Jobs podría ser subastado por $25,000

Jobs y Steve Wozniak fundaron Apple en 1976. En los primeros días de la empresa, ambos trabajaban en el garaje de los padres de Jobs en el Apple-1.

Deben haber necesitado algunos componentes, por lo que Jobs fue a RadioShack a comprarlos. Pagó con un cheque por $4.01. No $4 millones ni siquiera $4 mil. Menos de $5.

Ese cheque ha sobrevivido hasta ahora y está siendo vendido por la Subasta RR. El valor estimado es de $25,000 y la última oferta fue de $22,444, por lo que el artículo podría superar ese valor antes de que la subasta termine el miércoles 6 de diciembre.

Cualquier cosa firmada por Jobs es valiosa, y no solo porque fue cofundador de Apple y el rostro de la empresa durante décadas. Es alguien que no firmó muchos autógrafos, por lo que no hay una gran cantidad de papeles flotando con su firma. Otro cheque firmado por él recientemente se vendió por $107,000.

Radio Shack jugó un papel en el lanzamiento de Apple

La descripción del cheque de $4 de Steve Jobs de RR Auction incluye una sección sobre la importancia de RadioShack en la fundación de Apple.

Dice:

“Steve Wozniak, que pasó horas deambulando por los pasillos de RadioShack cuando era adolescente, ahorró lo suficiente para comprar su pionero Sistema informático Micro TRS-80, que utilizó para construir su tristemente famoso ‘caja azul’, un dispositivo ilegal que podía hacer llamadas telefónicas de larga distancia de forma gratuita. La ‘caja azul’ cimentó la primera asociación comercial entre Wozniak y Jobs, un dúo que logró hacer y vender aproximadamente 200 de las cajas por $150 cada una. Jobs le dijo más tarde a su biógrafo que si no hubiera sido por las cajas azules de Wozniak, ‘no habría habido un Apple’. En otras palabras: no habría habido un Apple si no hubiera sido por RadioShack.”