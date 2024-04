El BJP apuesta grande por la ‘garantía de Modi’ en el sur; la oposición espera mantener alejado al forastero | Noticias de la India

NEW DELHI: El poderoso Brian Lara tardó diez largos años en superar su propio récord de 375 y pasar a la historia como el primer bateador en lograr un 400, un número que ha dominado el discurso político en las elecciones de la Lok Sabha. Como nación amante del cricket tanto como de las elecciones, los paralelismos entre ambos son inevitables.

Entonces, ¿puede el gobierno liderado por el BJP que el primer ministro Narendra Modi asegura es ‘el único gobierno popular en el mundo disfrutando de la pro-incumbencia después de una década en el poder’, lograr su objetivo muy publicitado de “abki baar 400 baar” en estas elecciones?

Si NDA logra superar la marca de 400 lo sabremos solo el 4 de junio, pero una cosa es segura: para que el grito de batalla popular se cumpla, el BJP liderado por NDA tendrá que avanzar a pasos agigantados en los 130 escaños que el sur tiene para ofrecer.

Estrategia de gran alcance del BJP para el sur.

El grupo de NDA liderado por el Primer Ministro Modi, a pesar de sus brutales números en el parlamento, todavía está presente solo en algunas partes del sur. Similar al ‘queso suizo’, como algunos dirían. El BJP tiene apenas 29 escaños de los 130, la mayoría provienen de Karnataka y unos pocos de Telangana . Sin embargo, lo que hace que el BJP sea una formidable fuerza electoral para tener en cuenta es su habilidad para utilizar su influencia política para avanzar en lugares donde tenía poco que hacer.

El Primer Ministro ha liderado una exitosa campaña en la carrera hacia las elecciones. Desde principios de año, Modi ha visitado la región más de dos docenas de veces, a menudo con mucho boato y espectáculo; inauguró proyectos de desarrollo; organizó caravanas y mítines para los candidatos de NDA; intensificó sus ataques con entusiasmo contra DMK, Congreso, BRS y la izquierda.

Para estar a la altura del ritmo del Primer Ministro, los ministros principales del BJP también han pagado visitas con frecuencia y han hecho campaña por sus candidatos.

Inmediatamente después de la sesión de invierno del parlamento, el BJP trazó un plan para 84 circunscripciones en el sur en las que no había rendido bien. Los llamó los ‘más vulnerables’ y desplegó ‘vistaraks’ para mejorar las perspectivas de los candidatos. Los soldados de a pie fueron probados por primera vez durante las elecciones legislativas de 2017 en Karnataka y Uttar Pradesh.

La mayoría de los candidatos del BJP en el sur también se están postulando bajo el lema de ‘la garantía de Modi’, haciendo que se trate más del fuerte liderazgo del Primer Ministro y menos de los propios candidatos. En una entrevista reciente con TOI, el diputado del BJP Tejasvi Surya, que se postula contra la congresista Sowmya Reddy en Bengaluru sur, dijo: ‘Modi es el candidato de facto entre los 543 escaños de la India’.

Sin embargo, con la mayoría de los escaños en Karnataka y un aumento constante de apoyo en Telangana y Andhra Pradesh, el desafío real para el BJP proviene de Tamil Nadu y Kerala, gobernados por partidos con una base ideológica en el estado.

Batalla por la patria de los drávidas.

A pesar de su creciente base de votantes en el norte de la India, el BJP históricamente no ha podido entrar de manera significativa en Tamil Nadu. El hecho de que la cuota de votos del partido haya permanecido por debajo del 5% dice mucho sobre el control que los partidos regionales han tenido sobre el estado, y también es el único obstáculo entre la misión del partido azafrán de convertirse en un partido de alcance nacional en el verdadero sentido.

Sin embargo, esta vez, en un esfuerzo concertado para aumentar sus perspectivas en cuota de votos, si no en escaños, la campaña del BJP en Tamil Nadu ha sido liderada por el Primer Ministro y por Anamalai a nivel estatal.

En una entrevista reciente con ANI, Modi afirmó que el descontento contra el DMK se está traduciendo en votos favorables hacia el BJP. El Primer Ministro también afirmó que el jefe estatal del BJP, Anamalai, es un ‘líder elocuente’ que lucha contra un ‘antisan’ y un DMK ‘impulsado por la dinastía’.

El Primer Ministro ha invertido una gran cantidad de capital político en Tamil Nadu. Modi visitó TN solo ocho veces, comenzando desde la carrera hacia la consagración del Templo Ram Mandir a principios de este año.

Desde prometer exportar el ‘idioma más antiguo’ al mundo en el manifiesto, colocar el Sengol en el nuevo parlamento, hacer visitas a templos, lanzar sangams en tamil, usar vestimenta local, citar figuras públicas locales como Thiruvalluvar en mítines públicos, incluso tocando el tema de ‘Katchatheevu’ en un ‘momento electoralmente selectivo’ como afirma la oposición, Modi ha utilizado todas las herramientas a su disposición para capturar la imaginación pública, que en su mayor parte no ha sido favorable ni para el BJP ni para el Primer Ministro.

Los esfuerzos a nivel de base del jefe del BJP, Annamalai, y su desafío al rival DMK han llamado la atención. Su popularidad entre el público y los enfrentamientos con el partido gobernante DMK han llevado al BJP al centro de atención en el estado. Aunque no se alinea con el socio habitual AIADMK, el BJP ha formado alianzas con más de seis partidos más pequeños en la región.

Sin embargo, el gobernador Stalin, uno de los líderes regionales más fuertes del bloque INDIA, afirmó que las visitas del PM Modi al sur son ‘para compensar la pérdida que les espera en el norte’.

¿Está muy lejos de alcanzar el partido azafrán el ‘propio Dios’, Kerala?

El Frente Democrático de Izquierda (LDF) y el Frente Democrático Unido (UDF) han sido durante mucho tiempo dominantes en la política de Kerala, pero el BJP ahora está planteando un fuerte desafío.

Como señal de desafío, el BJP está postulando a los ministros de la unión Rajeev Chandrasekhar contra el congresista de tres mandatos Shashi Tharoor en Thiruvananthapuram, y a V Muraleedharan contra el congresista de UDF Adoor Prakash en Attingal. Varios líderes destacados del Congreso también se han pasado al BJP, como Padmaja Venugopal, hija del ex CM K Karunakaran, y Anil Antony, hijo del ex ministro de defensa AK Antony.

Antes de las elecciones, el Primer Ministro ha visitado Kerala siete veces este año. Desde comenzar sus ejercicios espirituales en la carrera hacia la consagración del Templo Ram Mandir, llamar el manifiesto del BJP un ‘regalo de Vishu’ para el pueblo de Kerala, hacer campaña por sus candidatos en los estados, invocar figuras locales como ‘Narayana Guru’, señalar al gobierno gobernante bajo el CM Pinarayi Vijayan como ‘corrupto’ después de que su hija ha caído bajo el radar de la ED, acusar al Congreso de recibir ayuda del brazo político de la organización prohibida PFI en Kerala, Modi ha presionado todos los botones para cambiar la situación en el estado que durante mucho tiempo se ha basado en una fortaleza ideológica en comparación con el BJP.

El UDF y el LDF están en desacuerdo sobre cómo desafiar al BJP, acusándose mutuamente de dividir el voto ant-BJP. Mientras tanto, el BJP espera que su apelación a los jóvenes y la prohibición del PFI puedan impulsar su apoyo. El BJP también está aprovechando los votos de personas expatriadas, ya que V Muraleedharan afirmó en una campaña ‘el prestigio de cada titular de pasaporte indio ha aumentado en los últimos años’.

A pesar de estar presente en los distritos de Kerala, el RSS esta vez ha tomado un segundo plano debido al intento del BJP de ocultar su imagen de hindutva radical en la carrera hacia las elecciones. Mientras tanto, el CM Pinarayi Vijayan, que también es uno de los líderes regionales más fuertes, ha afirmado que la gente de Kerala no creerá la gran cantidad de promesas que se les han ofrecido durante los mítines electorales del Prinicipal Ministro Narendra Modi. En otra muestra de división, también criticó al Congreso por mantenerse en silencio sobre el controvertido CAA en su manifiesto. Rahul Gandhi ha dicho que el ‘BJP no superará los 150 escaños’ y lo ha llamado una ‘elección de ideologías’.